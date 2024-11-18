Hakkari'de Yılbaşı İçin Hindi Satışı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Hakkari'de Yılbaşı İçin Hindi Satışı Başladı

Hakkari\'de Yılbaşı İçin Hindi Satışı Başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Nihat Kanmış, 400 hindi ile yeni yıl öncesi satışlara başladı. Fiyatlar 3 ila 4 bin lira arasında değişiyor.

18.11.2024 09:47  Güncelleme: 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bulgurlu köyünde 10 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Nihat Kanmış (40), yeni yıl öncesi hayvanlarını, kilosuna göre 3 ila 4 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkardı. Kanmış, 400'e yakın hindi yetiştirdiğini ve yeni yıla kadar hepsini satmayı düşündüğünü söyledi.

Yüksekova ilçesine bağlı Bulgurlu köyünde 10 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Nihat Kanmış, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindilere bu yıl da büyük ilgi olduğunu söyledi. Kanmış, yetiştirdiği 400 hindisini yeni yıl öncesi satışa çıkardığını ve şimdiden sipariş almaya başladığını belirtti. Yetiştirdiği hindiler için 3 ile 4 bin lira arasında değişen fiyat belirleyen Kanmış, "Her yıl olduğu gibi bu sene de yeni yıl öncesi yetiştirdiğim hindilerimizi satışa çıkardım. Hindilerimizin tamamı doğaldır. İsteyen müşterilerimize kesimini yapıp, temizleyerek de verebiliyoruz. İl dışından isteyenlere de gönderebiliyoruz. Organik ve doğal ortamda hindi üreticiliği yapıyorum. Geçim kaynağımız olduğu için ayrıca bakımlarını da özenle yapıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yüksekova, Ekonomi, Yılbaşı, Hakkari, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hakkari'de Yılbaşı İçin Hindi Satışı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:06 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı
10:24 Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven
10:07 Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08:38 Görevi devretmeye hazırlanan Biden’ın son hamlesi Putin’i küplere bindirecek Görevi devretmeye hazırlanan Biden'ın son hamlesi Putin'i küplere bindirecek
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:50 CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
17:45 İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP’ye geçebilir İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir
17:29 Adıyaman’da feci kaza üç can aldı Adıyaman'da feci kaza üç can aldı
17:25 Sürücü kursu ücretlerine dev zam Sürücü kursu ücretlerine dev zam
17:11 AK Partili Varank’tan ihracı istenen teğmenler için ’’FETÖ’’ benzetmesi AK Partili Varank'tan ihracı istenen teğmenler için ''FETÖ'' benzetmesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 11:12:44. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de Yılbaşı İçin Hindi Satışı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.