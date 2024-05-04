Hakkari\'nin Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkanı Üzümlü Sınır Kapısı\'nda İncelemelerde Bulundu

Ekonomi

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu ve Belediye Başkanı Nazmi Demi, Irak'a açılan Üzümlü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundular.

Kaymakam Mert Kumcu ve beraberindekiler, Türkiye tarafında bulunan Üzümlü Gümrük Muhafaza Müdürlüğünde incelemelerde bulunarak, sınırı geçmekte olan vatandaşların taleplerini dinledi. Heyet, daha sonra Irak tarafına geçerek Seri Zeri Sınır Kapısı Bölge Müdürü İrfan Süleyman Abdullah ve yanındaki heyet tarafından karşılandı. Burada bir süre iştişarelerde bulunan heyet, karşılıklı hediyeleşmenin ardından bölgeden ayrıldı.

Kaymakam Mert Kumcu'ya Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, İlçe Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Abbas Çelik, Üzümlü Gümrük Müdürü İsmail Tosun ve yetkililer eşlik etti. - HAKKARİ