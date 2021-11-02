Halk Ekmek'e İstanbul'da zam yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Halk Ekmek büfelerindeki ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yılbaşında 127 lira olan 1 çuval un bugün 192 lira olduğunu belirten Ongun, maliyet artışlarına rağmen zam yapılmayacağını söyledi.

Ongun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yılbaşında 127 lira olan 1 çuval un bugün 192 lira. Sadece 3 ayda buğday fiyatları yüzde 24 arttı. Girdilerdeki olağanüstü artışlara rağmen vatandaşlarımız için Halk Ekmek 1.25 liradan satılmaya devam edecek"

İşte o paylaşım: