Halk Et Projesi, Antalyalıların Yoğun İlgisini Çekiyor

Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, Antalyalıları uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli etle buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Et projesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İlk şubesi 11 Aralık 2019'da hizmete giren Halk Et mağazalarından bu zamana kadar 801 bin 522 vatandaşa 1 milyon 725 bin 732 kilogram et ve et ürününün satışı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma projeleri kapsamında 11 Aralık 2019 yılında hayata geçirdiği Halk Et, Antalyalıları ekonomik, kaliteli ve sağlıklı et ile buluşmaya devam ediyor. Halk Et'te tüketime sunulan etler, hijyenik ve modern bir ortamda, güvenle tüketiciye ulaştırılıyor. İlk şubesini Kepez'de açan Halk Et, Manavgat, Alanya ve Serik'te bulunan satış mağazalarının yanı sıra mobil satış tırı ile tüm Antalya'ya uygun fiyatlı et alma imkanı sunuyor.

Sucuk satışı da yoğun ilgi görüyor

2019 yılından bu yana Halk Et Mağazaları ve ilçe ilçe dolaşan Halk Et Mobil Satış Tırı ile toplamda 801 bin 522 vatandaşa 1 milyon 725 bin 732 kilogram et ve et ürünü satıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Et Satış Mağazaları'nda, geçen yıl başlatılan dana sucuk satışı da yoğun ilgi görüyor. Halk Et Mağazalarında çiğ Halk Süt satışı da gerçekleştiriliyor. Günlük çiğ Halk Süt kısa sürede tükeniyor.

"Yerel üreticiden alınıyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Et Mağazaları'nda satılan et ürünlerinin elde edildiği büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar arada aracı olmadan ilk elden yerel üreticilerden alınıyor. Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 467 üreticiden 5 bin 207 adet büyükbaş ve 9 bin 436 adet küçükbaş hayvan satın aldı.

ANET tarafından, veteriner, gıda mühendisi ve uzman kişilerin olduğu bir komisyonca yerel üreticilerden alınan hayvanlar yine ANET'in kendi mezbahasında kesilerek veteriner gözetiminde işleniyor. - ANTALYA