Halk Et Projesi, Antalyalıların Yoğun İlgisini Çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Halk Et Projesi, Antalyalıların Yoğun İlgisini Çekiyor

Halk Et Projesi, Antalyalıların Yoğun İlgisini Çekiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Et projesi, 2019'dan bu yana 801 bin 522 vatandaşa 1 milyon 725 bin 732 kilogram et ve et ürünü satışına ulaştı. Yerel üreticilerden alınan etler hijyenik bir ortamda satışa sunuluyor.

05.11.2024 13:42  Güncelleme: 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, Antalyalıları uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli etle buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Et projesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İlk şubesi 11 Aralık 2019'da hizmete giren Halk Et mağazalarından bu zamana kadar 801 bin 522 vatandaşa 1 milyon 725 bin 732 kilogram et ve et ürününün satışı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma projeleri kapsamında 11 Aralık 2019 yılında hayata geçirdiği Halk Et, Antalyalıları ekonomik, kaliteli ve sağlıklı et ile buluşmaya devam ediyor. Halk Et'te tüketime sunulan etler, hijyenik ve modern bir ortamda, güvenle tüketiciye ulaştırılıyor. İlk şubesini Kepez'de açan Halk Et, Manavgat, Alanya ve Serik'te bulunan satış mağazalarının yanı sıra mobil satış tırı ile tüm Antalya'ya uygun fiyatlı et alma imkanı sunuyor.

Sucuk satışı da yoğun ilgi görüyor

2019 yılından bu yana Halk Et Mağazaları ve ilçe ilçe dolaşan Halk Et Mobil Satış Tırı ile toplamda 801 bin 522 vatandaşa 1 milyon 725 bin 732 kilogram et ve et ürünü satıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Et Satış Mağazaları'nda, geçen yıl başlatılan dana sucuk satışı da yoğun ilgi görüyor. Halk Et Mağazalarında çiğ Halk Süt satışı da gerçekleştiriliyor. Günlük çiğ Halk Süt kısa sürede tükeniyor.

"Yerel üreticiden alınıyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Et Mağazaları'nda satılan et ürünlerinin elde edildiği büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar arada aracı olmadan ilk elden yerel üreticilerden alınıyor. Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 467 üreticiden 5 bin 207 adet büyükbaş ve 9 bin 436 adet küçükbaş hayvan satın aldı.

ANET tarafından, veteriner, gıda mühendisi ve uzman kişilerin olduğu bir komisyonca yerel üreticilerden alınan hayvanlar yine ANET'in kendi mezbahasında kesilerek veteriner gözetiminde işleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Halk Et Projesi, Antalyalıların Yoğun İlgisini Çekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:11 Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti Hastanenin ismi açılışa damga vurdu Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu
13:58 Ayyüce Türkeş’ten Bahçeli’nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki Ayyüce Türkeş'ten Bahçeli'nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki
13:35 İzmit’te Tüpraş Rafinerisi’nde patlama İzmit'te Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
12:56 MasterChef’te yüzü yanan Beyza’dan haber var MasterChef'te yüzü yanan Beyza'dan haber var
11:19 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
20:53 Galatasaraylı yönetici trafik kazası geçirdi Galatasaraylı yönetici trafik kazası geçirdi
20:34 Kayyum kararları Esenyurt’u karıştırdı Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale
20:14 Petrol Ofisi ile anlaşma yapan BP, Türkiye’den tamamen çekildi Petrol Ofisi ile anlaşma yapan BP, Türkiye'den tamamen çekildi
20:06 Büyükşehir Ebru Gündeş’e ne kadar ödedi ABB, Mansur Yavaş’ın son talimatını açıkladı Büyükşehir Ebru Gündeş'e ne kadar ödedi? ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı
19:25 CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin’e gitti Kürsüden iktidara çağrısı var CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin'e gitti! Kürsüden iktidara çağrısı var
19:23 Amedspor’un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu Amedspor'un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu
19:06 Belediye binasında gergin anlar CHP’li vekil ’Beni nasıl içeri almazsınız’ diyerek polisle tartıştı Belediye binasında gergin anlar! CHP'li vekil 'Beni nasıl içeri almazsınız?' diyerek polisle tartıştı
18:06 Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş
18:04 İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen’in son röportajı İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen'in son röportajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 14:49:31. #1.11#
SON DAKİKA: Halk Et Projesi, Antalyalıların Yoğun İlgisini Çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.