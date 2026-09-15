Halkbank Genel Müdürü Özdil, perakende sektörünün en büyük destekçisi olduklarını söyledi - Son Dakika
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Halkbank Genel Müdürü Özdil, perakende sektörünün en büyük destekçisi olduklarını söyledi

Halkbank Genel Müdürü Özdil, perakende sektörünün en büyük destekçisi olduklarını söyledi
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Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, Türk perakende sektörünün piyasa canlılığının ana aktörü olduğunu belirterek bankacılık sektörünün bu canlılığın en büyük teminatı olduğunu ifade etti. Özdil, ticari kredi hacminde 2 trilyon lira eşiğinin aşıldığını ve KOBİ kredilerinde yüzde 14'ün üzerinde pazar payına sahip olduklarını aktardı.

Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, Türk perakende sektörünün büyük organize perakendecilerden çarşı esnafına kadar piyasa canlılığının ana aktörü konumunda olduğunu ifade etti.

TürkMedya'nın düzenlediği E-Ticaret ve Perakende Zirvesi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Ticaretin yeni döneminin ve yapay zeka çağında büyümenin yeni kodlarının ele alındığı zirvede, yeni nesil e-ticaret ve perakende ekosistemi, değişen tüketici alışkanlıkları, dijitalleşmenin sektöre etkileri ve geleceğin ticaret modelleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Zirvenin açılışında konuşan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, Orta Vadeli Program'ın ihracat kapasitesini kalıcı kılmayı, dijital ticareti tabana yaymayı ve katma değerli üretimi büyütmeyi temel hedef olarak belirlediğini belirtti.

İhracatın e-ticaret yoluyla geliştirilmesi ve pazar çeşitliliğinin sağlanmasının da öncelikler arasında yer aldığına işaret eden Özdil, "Bu hedefler doğrultusunda ticaret dönüşürken, Türk bankacılık sektörünün perakendedeki rolü de yenileniyor. Yapılan son araştırmalara göre, dünya hızla 'gömülü finans' çağına ilerliyor. Özetle, finansal hizmetler artık ayrı bir işlem adımı olmaktan çıkarak doğrudan e-ticaret platformlarının ve satış anının içine entegre oluyor. Türk bankacılık sektörü olarak bizler bu yeni modele çok iyi adapte olmuş durumdayız." diye konuştu.

"Perakende sektörünün en büyük destekçilerinden biriyiz"

Özdil, güçlü sermaye yapısı, müşteri odaklı yaklaşımı ve teknolojik donanımlarıyla pazaryerlerinin arkasındaki ana finansal destek görevini üstlendiklerini belirterek, sektör olarak "ekosistem bankacılığı" anlayışıyla, yalnızca finansman sağlayan kurumlar olmaktan çıkarak ticaretin daha aktif aktörleri haline geldiklerini söyledi.

E-ticaretin finansal altyapısını inşa ettiklerini kaydeden Özdil, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yandan tedarik ve stok döngüsünü fonluyor, diğer yandan gerektiğinde taksit ve tüketici finansmanı imkanlarıyla müşterinin satın alma gücünü ayakta tutuyoruz. Türk perakende sektörü, büyük organize perakendecilerden çarşı esnafına kadar piyasa canlılığının ana aktörü konumunda. Bankacılık sektörü ise finansal sağlamlığıyla bu canlılığın en büyük teminatıdır. Halkbank olarak biz de perakende sektörünün en büyük destekçilerinden biriyiz. Kuruluşumuzdan bu yana KOBİ'lerin ve esnafımızın yanında olmayı bir öncelik olarak görmekteyiz."

Özdil, bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla ticari kredi hacminde 2 trilyon lira eşiğini geride bıraktıklarını belirterek, ticari kredilerin yarıdan fazlasını oluşturan KOBİ kredileriyle yüzde 14'ün üzerinde pazar payına sahip olduklarını söyledi.

Perakende ve e-ticaret işletmelerinin rekabet gücünü artırmak amacıyla, fiziki ve dijital tahsilat kanallarını yeni nesil ödeme teknolojileriyle uçtan uca entegre ettiklerini dile getiren Özdil, şunları kaydetti:

"Yapay zeka destekli teknolojiler ve gelişmiş veri modelleriyle beslediğimiz dijital bankacılık altyapımız ve finansal verimliliği artırmak için geliştirdiğimiz nakit yönetimi hizmetlerimiz sayesinde işletmelerimizin maliyetlerini düşürerek büyüme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyoruz. Ekonomi yönetimimizin çizdiği dengeli büyüme hedefleri doğrultusunda, perakende ve e-ticaret sektörümüzü finansmandan üretime, ticaretten sürdürülebilir büyümeye uzanan sağlam bir ekosistemle desteklemeyi sürdüreceğiz."

"Ekonominin tüm aktörleri için yeni fırsatlar oluşturuyor"

TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek de küresel ekonomide yaşanan dönüşümün tüketici davranışlarından iş modellerine, tedarik zincirlerinden ödeme sistemlerine kadar perakende sektörünün tüm dinamiklerini yeniden şekillendirdiğini belirtti.

Dijitalleşme, yapay zeka ve yeni nesil teknolojilerin alışveriş deneyimini dönüştürürken, e-ticaretin yükselişinin markalar ve işletmeler için yeni pazarlara ulaşma fırsatı sunduğunu söyleyen Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı zamanda sürdürülebilirlik, lojistik altyapısı, veri güvenliği ve müşteri deneyimi, sektörün geleceğini belirleyen temel başlıklar arasında yer alıyor. E-ticaret ve perakendenin güçlenmesi yalnızca ticaret hacminin ve ekonomik büyümenin artması anlamına gelmiyor. Aynı zamanda üreticiden girişimciye, KOBİ'den büyük markalara kadar ekonominin tüm aktörleri için yeni fırsatlar oluşturuyor, istihdamı, inovasyonu, ihracatı ve Türkiye'nin küresel ticaretteki rekabet gücünü de destekliyor."

Zirvede, "Ticaretin Yeni Dönemi – Yapay Zeka Çağında Büyümenin Yeni Kodları" başlıklı oturum da düzenlendi.

Kaynak: AA

Halkbank, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Halkbank Genel Müdürü Özdil, perakende sektörünün en büyük destekçisi olduklarını söyledi - Son Dakika

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