Halkbank İkincil Halka Arz için Başvurdu

Halkbank, sermayesinin yüzde 25 artırılmasını öngören ikincil halka arz kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu.

Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamalarda, bankanın 7 Ağustos 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanan ikincil halka arza ilişkin 27 Ağustos 2026'da SPK'ye başvuru yapıldığı bildirildi.

Sermaye artırımı kapsamında bankanın mevcut 7 milyar 184 milyon 778 bin 41,963 lira olan çıkarılmış sermayesinin, 1 milyar 796 milyon 194 bin 510,491 lira artırılarak 8 milyar 980 milyon 972 bin 552,454 liraya çıkarılması planlanıyor.

Artırılacak sermayeyi temsil eden payların, mevcut ortakların rüçhan hakları kullandırılmadan borsada halka arz yöntemiyle satışa sunulması öngörülüyor. Sermaye artırımında kaydi ve nama yazılı HALKB payları ihraç edilecek.

Bankanın KAP'ta yayımladığı bir diğer açıklamada, ikincil halka arza ilişkin izahnamenin SPK'nin onayına sunulduğu belirtildi. İncelemeye sunulan izahnamenin aynı zamanda Halkbank'ın internet sitesindeki Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde yayımlandığı kaydedildi.

Halkbank ayrıca sermaye artırımı sonucunda elde edilecek fonun kullanımına ilişkin raporunu da KAP'ta yayımladı.

Açıklamada, söz konusu raporun Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca hazırlandığı ve KAP bildirimine ek olarak sunulduğu ifade edildi.

Böylece Halkbank, ikincil halka arz sürecine ilişkin sermaye artırımı başvurusu, SPK onayına sunulan izahname ve sermaye artırımından sağlanacak fonun kullanımına ilişkin raporu eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşmış oldu.