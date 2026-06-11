Halkbank'ın Notu Yükseldi - Son Dakika
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Halkbank'ın Notu Yükseldi

11.06.2026 22:10
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Fitch Ratings, Halkbank'ın finansal kapasite notunu 'b-' seviyesinden 'b' seviyesine yükseltti.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Halkbank'ın finansal kapasite notunu "b-" seviyesinden "b" seviyesine yukarı yönlü revize etti.

Halkbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bankanın uzun vadeli yabancı para ve uzun vadeli yerel para notlarının "BB-", ilgili notların görünümlerinin ise "Durağan" olarak teyit edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Fitch Ratings, Halkbank, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Halkbank'ın Notu Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Süreyya Kaya Süreyya Kaya:
    Fitch'in notu yükseltmesi pozitif bir gelişme olarak görülebilir. Bankanın finansal durumunun iyileştiğini gösteriyor. Elbette bu tür derecelendirmeler uzun vadeli güven için önemlidir. 0 0 Yanıtla
  • Selma Bağdatlı Selma Bağdatlı:
    uluslararası kuruluşlar tarafından tanınması önemli şey tabii ama bunun gerçek ekonomiye nasıl yansıyacağını görmek lazım 0 0 Yanıtla
  • Öykü Sönmezateş Öykü Sönmezateş:
    notu yükselmesi iyi de asıl merak ettim bu durumda müşterilerin faizleri düşer mi yoksa aynı mı kalır 0 0 Yanıtla
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