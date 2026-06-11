Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Halkbank'ın finansal kapasite notunu "b-" seviyesinden "b" seviyesine yukarı yönlü revize etti.
Halkbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bankanın uzun vadeli yabancı para ve uzun vadeli yerel para notlarının "BB-", ilgili notların görünümlerinin ise "Durağan" olarak teyit edildiği bildirildi.
Son Dakika › Ekonomi › Halkbank'ın Notu Yükseldi - Son Dakika
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