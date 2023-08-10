Halkbank'ın yılın ilk yarısındaki konsolide net karı 6,3 milyar TL oldu - Son Dakika
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Halkbank'ın yılın ilk yarısındaki konsolide net karı 6,3 milyar TL oldu

Son Güncelleme: 10.08.2023 22:03

Halkbank, yılın ilk yarısında 6 milyar 311 milyon TL konsolide net kar elde etti. Geçen yılın aynı dönemine göre bankanın karında büyük bir artış yaşandı.

Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, bankanın konsolide net karı yılın ilk yarısında 6 milyar 311,8 milyon TL'ye ulaştı.

GEÇEN YIL 4.4 MİLYAR TL KAR ETMİŞTİ

Halkbank'ın konsolide net karı geçen yılın aynı döneminde 4 milyar 467 milyon TL olmuştu.

2. ÇEYREKTE 1.6 MİLYAR TL KAR

Bankanın geçen yılın 2. çeyreğinde 2 milyar 232,7 milyon TL olan konsolide net karı bu yılın aynı döneminde 1 milyar 602,3 milyon TL olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA
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Halkbank, kar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Halkbank'ın yılın ilk yarısındaki konsolide net karı 6,3 milyar TL oldu - Son Dakika


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