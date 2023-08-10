Halkbank'ın yılın ilk yarısındaki konsolide net karı 6,3 milyar TL oldu

Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, bankanın konsolide net karı yılın ilk yarısında 6 milyar 311,8 milyon TL'ye ulaştı.

GEÇEN YIL 4.4 MİLYAR TL KAR ETMİŞTİ

Halkbank'ın konsolide net karı geçen yılın aynı döneminde 4 milyar 467 milyon TL olmuştu.

2. ÇEYREKTE 1.6 MİLYAR TL KAR

Bankanın geçen yılın 2. çeyreğinde 2 milyar 232,7 milyon TL olan konsolide net karı bu yılın aynı döneminde 1 milyar 602,3 milyon TL olarak gerçekleşti.