Hamsi Fiyatları 200 Liraya Yükseldi

24.03.2026 22:20
Tekirdağ'da hamsinin kilogram fiyatı, arz düşüşü nedeniyle 50 liradan 200 liraya çıktı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Salı Pazarı'nda hamsinin kilogram fiyatı 3 Mart'ta 50 liradan satılırken bu hafta 200 liraya yükseldi, balıkçı esnafı fiyat artışını kayıkların denize çıkışının azalmasına bağladı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Salı Pazarı'ndaki balık tezgahlarında hamsi fiyatında yaşanan yükseliş dikkat çekti. 3 Mart'ta kilogramı 50 liradan satılan hamsi, bu hafta 200 liraya kadar çıktı.

Tezgahlarda yaşanan fiyat artışı, balıkçı esnafı ve piyasa şartları açısından dikkat çekerken, esnaf fiyat hareketliliğini arz düşüşüne bağladı.

Balık satışı yapan Gökhan Sönmez, fiyatlardaki değişimin kayıkların denize çıkmamasıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, "Geçen sefer hamsi 50 liraydı. Şimdi 200'e yükseldi. Kayıklar mola verdi. Nisan 15 zaten sezon bitiyor. Şu an az görünüyor. Kayıkların çoğu molaya girdi. Olunca adam toplayamaz tayfasını. Her bolluğun bir kıtlığı var. Geçen o bollukta 20-30 kasa balık alıyorduk, şimdi 3-5 kasa alıyoruz. 200 lira hamsi" dedi.

Sezon sonuna yaklaşılması ve av miktarındaki düşüşün, fiyatların yükselmesinde etkili olduğu değerlendiriliyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Tekirdağ, Ekonomi, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
