Hamsi Fiyatları İki Katına Çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Hamsi Fiyatları İki Katına Çıktı

Hamsi Fiyatları İki Katına Çıktı

Hava muhalefeti nedeniyle az avlanan hamsinin kilosu 175-200 TL'ye yükseldi, istavrit popüler oldu.

25.11.2024 13:15
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Geçtiğimiz günlerde kilosu 75 TL'den satılan hamsi hava muhalefeti dolayısıyla az avlanınca fiyatı iki katına çıktı. Trabzon Balık Hali'nde hamsinin kilosu 175-200 TL'den satılırken, daha önce bol görünen hamsi ve palamudun yerini bu defa tezgahlarda sahneyi istavrit aldı.

Hava muhalefeti nedeniyle hamsi az geldi

Hava muhalefeti nedeniyle hamsi avının az olduğunu belirten balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu, "Sezona palamutla başlanmıştık, palamudun ardından hemen hamsi geldi. Hamsi geçtiğimiz haftalara kadar bol çıkıyordu ancak hava muhalefetinden dolayı bugün gelmedi. Tezgahlarımızda genellikle istavrit, mezgit, palamut, çupra, levrek var. İstavritin kilosu 125 TL, palamut 175 TL, somon 175 TL, çupra, levrek 300 TL. İstavriti daha önce 100 TL'ye satıyorduk 125 TL oldu. Mezgit 100 TL'ye satıyorduk 150 TL oldu. Hava muhalefeti dolayısıyla avlanmada azaldığı için bu durum fiyatları biraz etkiledi, diyebiliriz" dedi.

İstavritin fazla geldiğini belirten balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın ise "Hava şartlarından dolayı bugün az hamsi geldi. Dün kilosu 125-150 TL idi bugün 175 TL. Bugün genelde istavrit mezgit daha fazla geldi. İstavritin kilosu 100-125 TL, Mezgit 150 TL, palamut 175 TL, hamsi 175 TL. Hamsi geçtiğimiz günlerde boldu, bugün az geldi " diye konuştu.

Hamsinin yerini istavrit aldı

Hamsinin yerini istavritin aldığını kaydeden balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, "Hamsi az avlandığı için bugün az geldi ancak istavrit bol, hamsinin yerini istavrit aldı diyebiliriz. Ortama on kasa hamsi, bin kasa istavrit avlandı. Bundan sonra istavrit ile devam edeceğiz herhalde. Fiyatlarımız hamsi 200 TL, istavrit 75 TL, mezgit 150 TL, barbun 250 TL. Hava muhalefeti dolayısıyla avlanma az oluyor. Fiyatlar bir hafta öncesine göre ikiye katlandı diyebiliriz. Bir hafta önce hamsinin kilosu 75 TL idi şimdi 200 TL" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hamsi Fiyatları İki Katına Çıktı - Son Dakika

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