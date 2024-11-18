Hamsi Fiyatları Yarıya Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Hamsi Fiyatları Yarıya Düştü

Geniş Video İzle

Hamsi avı Trabzon'da bol verimle fiyatını 200 TL'den 100 TL'ye geriletti.

18.11.2024 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son yıllarda ikisi bir arada hiç bu kadar bol görünmemişti

Palamuttan sonra hamside iyice kendini göstermeye başladı

Geçtiğimiz haftalarda kilosu 200 TL'den satılan hamsi bol av vermesiyle fiyatı 100 TL'ye kadar geriledi

TRABZON - Denizlerde 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu ile son yılların en bereketli sezonu yaşanırken, palamut avının ardından bu durum hamsi avına da yansımaya başladı.

Trabzon Balık Hali'nde geçtiğimiz haftalarda kilosu 200 TL'den satılan hamsi, bugün bol av vermesiyle fiyatı yarıya kadar gerileyerek 100 TL'ye kadar indi.

Trabzon Toptancı Balık Hali'ne bu sezon ilk kez bin kasanın üzerinde hamsi gelirken, geçtiğimiz haftalar bu rakam neredeyse onda biri kadardı.

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı, 22 yıldır sektörde olduğunu hamsi ile palamudun bu kadar bol olmadığını belirterek "Hamsimiz bollaştı. 10-20 gün önce kilosu 200 TL idi şu anda 100 TL. Vatandaşın artık yemesi lazım buranın yerli hamsisi Trabzon açıklarında avlanıyor. Bu sezon palamut bol idi hamsi de bu şu an bol gibi görünüyor. Yirmi iki yıllık balıkçıyım böyle bir sezon yaşamadım. Palamut bol hamsi bol gibi görünüyor diğer çeşitler de bol. Hamsi bu sıralar bol görünüyor ama ileri için bir şey söylemek mümkün değil. Balık çeşitlerimizin fiyatları istavrit 100-150 TL, sargan 250-300 TL, sarıkanat 350-400 TL, barbun 300-400 TL, mezgit 100-400 TL" dedi.

Deniz suyunun biraz daha soğumasıyla hamsinin daha bol olacağı ümidini yaşadıklarını kaydeden balıkçı esnaflarından Adem Kaygusuz ise "Bugün hamsi biraz bol geldi. Dün kilosu 125-150 TL idi bugün 100 TL. Hamsi şu sıralar genelde Rize açıklarında avlanıyor. Şu an hamsi tam istediğimiz boyutta değil temennimiz biraz daha büyümesi. Sezon başından beri genelde palamut satıyoruz. Geçen bir tane palamut yoktu. Deniz suyu biraz daha soğursa inşallah hamsiyi daha bol bekliyoruz. 2-3 gün önce balık haline 200-300 kasa geliyordu. Bugün şükürler olsun Trabzon Balık Hali'ne bin-bin 500 kasa kadar hamsi girişi oldu" diye konuştu.

Hamsi Fiyatları Yarıya Düştü
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Denizcilik, Ekonomi, Trabzon, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hamsi Fiyatları Yarıya Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
13:48 Cüneyt Özdemir’den TSK’dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu’na sürpriz teklif Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na sürpriz teklif
13:02 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti’den istifa etti Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti
13:01 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL
12:36 Türkiye’yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sitem dolu sözler Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler
06:57 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor!
00:19 Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya’da Amazon Ormanları’na gitti Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti
23:46 İstanbul’da izinsiz havai fişek atanlar yandı Cezası öyle böyle değil İstanbul'da izinsiz havai fişek atanlar yandı! Cezası öyle böyle değil
23:14 Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş
22:30 İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada!
22:16 ABD, Ukrayna’ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi
22:02 Ankara’da Kavga Olayına Erişim Yasağı Ankara'da Kavga Olayına Erişim Yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 15:50:01. #1.12#
SON DAKİKA: Hamsi Fiyatları Yarıya Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.