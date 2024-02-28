Hamsi Sezonu Son Günlerini Yaşıyor

Ekonomi

Sezon finaline yaklaşan hamsi, balık tezgahlarında son günlerini yaşıyor.

İhsaniye Mahallesinde bulunan balık pazarında istavrit 80, Karadeniz levreği 280, somon 220, kaya levreği ise 320 liradan alıcı buluyor. Hamsi ise tazelik durumuna göre 80 lira ile 150 lira arasında fiyatlarda satılıyor.

Bu sene tezgahlarda fazla balık çeşidi olmadığını söyleyen balıkçı Hakan Yıldız, "Artık balıklar azalmaya başladı. Sezonu bitiriyoruz yavaş yavaş. Son bir ayımız kaldı. Hamsinin bolluğu biraz iyiydi. Hem hava şartları hem de sezonun bitmesi hamsiyi azalttı" dedi.

Taze hamsinin fiyatının ortalama 150 lira olduğunu, söyleyen Yıldız, "80 liraya da hamsi var ama buzhane hamsileri onlar. Hamsi mart ayının sonuna kadar tezgahta kalır" ifadelerini kullandı. - BOLU