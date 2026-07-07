Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Vaşak ve Serval Kedisi Ele Geçirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, yabancı plakalı bir aracın bagajında iki vaşak ve iki serval kedisinin ele geçirilerek korumaya alındığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen kontrollerde, yabancı plakalı bir aracın bagajındaki ahşap kafesler içinde taşınan iki vaşak ve iki serval kedisinin ele geçirildiği belirtildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Gerekli belgelerin bulunmadığı ve uygun şartlarda taşınmadığı tespit edilen hayvanlara el konularak koruma altına alındı. İlgili şahıslar hakkında ise toplam 127 bin 664 lira idari para cezası uygulandı. Yaban hayatının korunmasına yönelik denetim ve mücadele çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir."