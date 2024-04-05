Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, yerel istihdama destek için \'Kariyer Günü\' düzenledi

Ekonomi

Tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda devam ettiren ve bu yıl Türkiye'deki 30'uncu yılını kutlayan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, yerel istihdama destek için Milas Ticaret Odası ve Milas İşkur'la birlikte 'Kariyer Günü' düzenledi.

Milas Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte 30 yılda 15 bin kişilik istihdam sağlayan Hapimag Sea Garden'ın yöneticileri, yerel halktan turizm sektöründe çalışmak isteyen kişilerle bir araya gelerek, tesisteki çalışmalar konusunda bilgi verdi. Kurulduğu günden bu yana yerel istihdama destek veren otel, bölge halkının turizm sektöründe istihdam edilmesine katkı sunmak amacıyla iş birliğine imza attı. Otel yöneticileri, Milas Ticaret Odası ve Milas İŞKUR'la birlikte 4 Nisan'da Milas'ta 'Kariyer Günü' düzenledi.

Otel yöneticileri, Milas Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte yerel halktan turizm sektöründe çalışmak isteyen kişilerle bir araya gelerek, tesisteki çalışmalar ve iş imkanları konusunda bilgi paylaşımında bulundu.

"30 yılda 15 bin kişiye istihdam sağladık"

Hapimag Türkiye, İspanya, Hollanda, Portekiz Operasyonları Ülke Direktörü Kerem Demirkol, 30 yıl önce faaliyete geçen tesislerinde, çoğunluğunu yerel halkın oluşturduğu 15 bin kişiye istihdam sağladıklarını vurguladı. Demirkol, "Bugün tesisimizin ihtiyaç duyduğu iş gücünün önemli bölümünü çevre köylerde yaşayan yerel halktan karşılamayı sürdürüyoruz. Bu istihdamda sürdürülebilirliği sağlamamızdaki en önemli etken. Yıllardır insan kaynağında sirkülasyon oranımız çok düşük, çalışanlarımızın tesisteki ortalama çalışma süreleri 10 yılı buluyor" dedi. Bugün kadın çalışan oranlarının yüzde 47 seviyesinde olduğunu da hatırlatan Demirkol, istihdamda kadın çalışanları önceliklendirdiklerinin altını çizdi.

"Çalışanların kişisel gelişimine katkı sunuyoruz"

Demirkol, kurum içi kariyer fırsatlarına da büyük önem veren otelin, çalışanlarına çeşitli eğitim programlarıyla birimler arası çapraz geçiş imkanı da sunduğunu kaydetti. Demirkol, "Dileyen çalışanımız, yabancı misafirlerle iletişimin daha kolay kurulması amacıyla geçen yıl tesiste başlatılan İngilizce kursuna katılabiliyor. Bugüne kadar otelimizde değişik kademelerde deneyim kazanan çok sayıda çalışanımız, yönetici pozisyonları dahil olmak üzere ülkemizin önde gelen pek çok turistik tesisinde görev yapıyor" diye konuştu.

Kerem Demirkol, yerel halkla böylesi bir iş birliği imkanı sundukları için Milas Ticaret Odası ve Milas İŞKUR yetkililerine teşekkür ederken, gelecek dönemlerde de benzer etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını sözlerine ekledi. - MUĞLA