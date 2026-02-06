Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi - Son Dakika
Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi

Harita güncellendi: İşte Türkiye\'nin en fakir 5 ilçesi
06.02.2026 13:37
TÜİK verilerine göre; Türkiye'de yalnızca yüzde 1,1'lik bir kesim en üst refah seviyesinde yer alırken, Çankaya, Kadıköy ve Beşiktaş listenin zirvesinde, Çamoluk başta olmak üzere birçok kırsal ilçe ise sosyoekonomik sıralamanın en altında yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eğitim, gelir ve yaşam standartları gibi çok sayıda kriteri baz alarak hazırladığı çalışmaya göre, Türkiye'de hane halklarının sadece yüzde 1,1'i en üst refah seviyesinde bulunuyor. Araştırma, özellikle büyükşehir merkezleri ile kırsal bölgeler arasındaki sosyoekonomik farkın dikkat çekici boyutlara ulaştığını ortaya koydu.

REFAHIN ZİRVESİNDE ÇANKAYA, KADIKÖY VE BEŞİKTAŞ

Genel sıralamada Türkiye'nin sosyoekonomik seviyesi en yüksek ilçesi Ankara'nın Çankaya ilçesi oldu. Çankaya'yı İstanbul'un köklü ilçeleri Kadıköy ve Beşiktaş izledi. Bu ilçeler, hane halkı olanakları, eğitim düzeyi ve yaşam standartları açısından listenin en üst basamağında yer aldı. Metropollerdeki bu yüksek skora rağmen, ülke genelinde "yüksek refah" grubuna giren hane oranının oldukça sınırlı kalması dikkat çekti.

EN FAKİR İLÇELER DE BELLİ OLDU

Araştırmada sosyoekonomik seviye puanı en düşük ilçe ise Giresun'un Çamoluk ilçesi olarak belirlendi. TÜİK analizine göre Çamoluk, hane halkı varlığı ve sosyal imkanlar açısından Türkiye'nin en zayıf skoruna sahip bölgesi oldu. Sıralamanın alt basamaklarında yer alan ilçelerin büyük bölümünün nüfusu az, kırsal yapısı baskın ve temel sosyal imkanlara erişimi sınırlı bölgelerden oluştuğu görüldü. Bu ilçelerde geçim kaynakları, eğitim olanakları ve teknolojik erişimin oldukça kısıtlı olduğu vurgulandı.

SOSYOEKONOMİK SEVİYESİ EN DÜŞÜK İLÇELER

TÜİK verilerine göre sosyoekonomik seviyesi en düşük ilçeler şunlar:

  • Giresun – Çamoluk
  • Konya – Derebucak
  • Sivas – Doğanşar
  • Kayseri – Felahiye
  • Sinop – Dikmen
  • Kastamonu – Pınarbaşı
  • Çankırı – Bayramören

