Harp Araçları İçin Uygunluk Yazısı Başvurusu

17.03.2026 10:42
Ticaret Bakanlığı, Türkiye üzerinden transit gönderilecek harp araçları için uygunluk yazısı isteyecek.

Ticaret Bakanlığına, Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden transit gönderilecek harp araç ve gereçleri için "uygunluk yazısı" başvurusu yapılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ulusal ve uluslararası güvenlik çerçevesinde söz konusu eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden transit geçişinde veya transit geçiş kapsamında yeniden ihracatında uyulacak usul ve esaslar düzenlendi.

Karar, yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden transit gönderilecek harp araç ve gereçleri, silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalar ile askeri patlayıcı maddeler ve bunlara ait teknolojileri kapsıyor.

Söz konusu eşyaların Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden transit geçişinde veya transit ticaret kapsamında yeniden ihracatında Ticaret Bakanlığına "uygunluk yazısı" başvurusu yapılacak.

Bakanlık, sevkiyatın uygun olup olmadığına ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü alacak. Bu kurum ve kuruluşlardan uygun görüşünün alınması koşuluyla Bakanlıkça düzenlenecek uygunluk yazısı, gümrük idarelerince aranacak.

Karar, belirlenen kapsamda yer almasa dahi bazı durumlarda da uygulanacak.

Buna göre, eşyanın işlemlerini gerçekleştirecek kişi tarafından, eşyanın askeri amaçlarla kullanılabileceğinden kuşku duyulduğu yönünde beyanda bulunulması, ilgili kurum veya kuruluşlardan gelen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda eşyanın askeri amaçlarla kullanılabileceği yönünde şüphe duyulması, ulusal ve uluslararası güvenliğin tehlikeye düşebileceğine, insan hakları ihlaline veya Türkiye'nin ikili veya çok taraflı uluslararası ilişkilerinde olumsuz gelişmelere yol açılabileceğine dair bulguların olması halinde de sevkiyat için yine uygunluk yazısı şartı aranacak.

Bakanlık, kararın uygulanması için gerekli tedbirleri almaya, farklı başvuru usullerini belirlemeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve verilen uygunluk yazısını iptal etmeye yetkili olacak.

Kaynak: AA

