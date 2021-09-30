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Harran Ovası'nda pamuk üreticisi altın yılını yaşıyor

Yüksek rekolte üreticinin yüzünü güldürdü

ŞANLIURFA - Türkiye'deki pamuk üretiminin yüzde 45'nin gerçekleştirildiği Şanlıurfa'da yüksek rekolte üreticinin yüzünü güldürdü. Ekim alanı genişleyen ve dönüm başına ortalama 600 kilogram ürün elde eden çiftçi, altın yılını yaşıyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında sulu tarımın yaygınlaşmasının ardından ekim alanı artan pamuk, çiftçinin umudu olmaya devam ediyor. Geçen yıl 1 milyon 300 dönüm arazi üzerine ekimi yapılan pamuk, bu yıl 2 milyon 300 bin dönüme ekildi. Yaklaşık iki katına çıkan ekim alanında pamukta dönüm başına ortalama 600 kilogram ürün elde eden çiftçinin yüzü güldü. Lifiyle tekstil, çiğidiyle yağ sanayisi, küspesiyle de hayvancılık sektörüne hammadde sağlaması dolayısıyla stratejik ürünlerin başında gelen pamuk, bölgede sulanabilir alanların artmasıyla çiftçilerin en fazla ilgi duyduğu ürün olarak ön plana çıkıyor. Hasadının büyük bölümü biçerdöverle yapılan pamuğun kilosu 10 liradan satılıyor.

Üretimin yüzde 45'ini Şanlıurfa karşılıyor

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, tarlada hasat yapan çiftçiyi ziyaret ederek, bereketli bir yıl diledi. Eyyüpoğlu, 2021 yılı pamuk hasadının başladığını belirterek, "Çiftçilerimize hayırlı, bereketli, bol kazançlı bir yıl diliyorum. Bilindiği gibi Türkiye'de yetişen pamuğun yüzde 45'i Şanlıurfa'da yetişmektedir. Bu yılı pamuk üreticilerimiz için 'altın yılı' olarak değerlendiriyoruz. Fiyatlar çok güzel ve rekolte çok iyi geliyor. İnşallah bu yıl tüm pamuk üreticilerimizin yüzü gülecektir. Pamuk kilosu şu anda 10 liraya satılıyor. Pamuk üreticisinin geleceği parlaktır. Elhamdülillah pamukta bu yıl haşere oranı çok azdı. Geçen yıl ekim 1 milyon 300 bin dönüm arazi üzerine yapılmıştı. Bu yıl 2 milyon 300 bin dönüm arazi üzerine pamuk ekimi yapıldı. Pamukta girdiler biraz yüksekti ama fiyatın artırılmasıyla çiftçilerin yüzü güldü. Çiftçi memnun, bizde memnun olduk. Geçen yıl dönümde ortalama 500 kilogram pamuk elde edilirken, bu yıl ortalama 600 kilograma ulaştık. Çiftçilerimiz rekolteden çok memnun. Hasatta çiftçilerimiz dikkat etmeliler. Kesinlikle naylon çuvallara pamuk konulmamalıdır. Genel olarak çiftçilerimiz bu duruma dikkat ediyorlar. Bakıldığında hasadın büyük bir bölümü biçerler ile yapılıyor" dedi.

Çiftçi Tahir Balta, "Bu yıl pamuğun dönümünden 600-650 kilogram verim elde ediliyor. Biz çiftçilerin yüzü güldü. Mutluyuz, tüm pamuk üreticisinin bu yıl yüzü gülüyor diyebiliriz. Bu yıl pamuğun kilosu da 10 liradan satılıyor. Borcu olanların borcunu kapatacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.