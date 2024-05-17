Hasadı başlayan taze fasulye tarlada 50 TL'ye satılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Hasadı başlayan taze fasulye tarlada 50 TL'ye satılıyor

Hatay'ın Payas ilçesinde açık alanda dikimi yapılan fasulyenin hasadına başlandı. Taze fasulye tarladan perakende olarak 50 TL'den alıcı buluyor. Fasulye üreticisi Mehmet Aktürk, şu an 50 TL'ye perakende satış yaptığını ve halede 40 TL'den satış gerçekleştirdiğini belirtti.

17.05.2024 22:43
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Hasadı başlayan taze fasulye tarlada 50 TL'ye satılıyor

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde açık alanda dikimi yapılan fasulyenin hasadına başlandı. Taze fasulye tarladan perakende olarak 50 TL'den alıcı buluyor.

Türkiye'nin en bereketli olan topraklarından olan Hatay'da bahar mevsiminin gelmesiyle bir çok tarım ürününde hasat başladı. Yaz sebzesi olan fasulyede de hasat başladı. Payas ilçesinde yaşayan depremzede Mehmet Aktürk, açık alanda 3 dönüm araziye ektiği taze fasulyenin hasadına başladı. Taze fasulye tarladan perakende olarak 50 TL'den alıcı bulurken, hale 40 TL'den satılıyor.

Fasulye üreticisi Mehmet Aktürk(70), şuan ki fiyatlardan memnun olduğunu dile getirerek "Ben 3 dönüm yere Mart'ın 15'inde fasulye ektim şu an ilk hasadımız. Tarladan satışımız var, kalanı da hale götürüyoruz. Şu an ben burada 50 TL'ye perakende satıyorum. Perakende daha fazla sattığım için halede 40 TL'den satıyorum. Fasulyeyi pek etkilemez yağışlar, biz açık alanda ektiğimiz için fazla etkilemiyor. Bu fiyatlarda yarı yarıya kar kalabiliyor ama fiyatlar daha da düşerse başa baş gelir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hasadı başlayan taze fasulye tarlada 50 TL'ye satılıyor - Son Dakika

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