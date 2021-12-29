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Hasadı devam eden portakalda rekolte artışı bekleniyor - Son Dakika

Hasadı devam eden portakalda rekolte artışı bekleniyor

29.12.2021 11:03
Hasadı devam eden portakalda rekolte artışı bekleniyor

Hasadı devam eden portakalda rekoltede yüzde 30 artış öngörülüyor.

Hasadı devam eden portakalda rekoltede yüzde 30 artış öngörülüyor.

Türkiye'nin önemli meyve üretim merkezlerinden Mersin'de portakal hasadı devam ediyor.

Geçen sezon 1 milyon 334 bin ton rekolte elde edilen üründe, bu sezon yüzde 30'luk artışla 1 milyon 743 bin ton rekolte hedefleniyor.

Portakal üretiminde Antalya ve Adana'dan sonra üçüncü sırada bulunan Mersin'de, portakal hasadı için mevsimlik tarım işçileri sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere geliyor.

İşçiler tarafından özenle toplanan portakallar, kasalara yerleştirilerek yurt içi ve dışına gönderilmek üzere kamyonlarla turunçgil tesislerine getiriliyor.

"Üretimdeki bu artış ihracata da yansıyacaktır"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, turunçgil ihracatında önemli paya sahip portakalda hasadın devam ettiğini söyledi.

Türkiye'de başta Navelina, Washington, Fukomato ve Thomson Navel olmak üzere birçok portakal çeşidinin yetiştirildiğini aktaran Kaçmaz, bu yıl portakal üretiminin verimli geçtiğini ifade etti.

Kaçmaz, üretim ve verimdeki artışın sektör temsilcilerini sevindirdiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Portakal rekoltesinde 2021-2022 sezonunda bir önceki yıla göre yüzde 30'luk artış bekliyoruz. Bu da 1 milyon 743 bin tona denk geliyor. Üretimdeki bu artış ihracata da yansıyacaktır. Geçen sene yaşanan sıcak havalardan dolayı portakal rekoltesinde düşüş yaşanmıştı. Bu yıl sezon iyi gidiyor. İklimsel şartlarda bir sıkıntı yok."

Çukurova'nın portakal üretiminde önemli bir merkez olduğunu belirten Kaçmaz, "Hatay Samandağ'dan İzmir'e kadar olan kıyı şeridinde turunçgil yetişiyor. Bu ürünlerde Çukurova, merkezi konumdadır. Türkiye'de üretilen portakal en çok Rusya, Irak, Ukrayna, Özbekistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden talep görüyor. Portakaldaki bu seneki verim ihracatımıza önemli katkı sağlayacaktır." dedi.

Üretici Nasrettin Taş da hasadı devam eden üründe kalite ve verimin iyi olduğunu söyledi.

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Portakal, Türkiye, Mersin, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hasadı devam eden portakalda rekolte artışı bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


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