Hassa Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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Hassa Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı

30.03.2022 14:37
Hassa Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Hassa Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

Hassa Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

Hassa Belediyesi ile Memur-Sen'e bağlı Belediye Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı. Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, memur ve sözleşmeli personel için sosyal denge tazminatı imzaladıklarını belirterek, hayırlı olmasını diledi.

İmza Törenine Bem-Bir-Sen Hatay Şube Başkanı Ömer Yarar, Bayındır Memur-Sen Başkan Vekili Hüseyin Tutar ve Hassa Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Hanifi İleri katıldı. - HATAY

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Memur Sen, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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