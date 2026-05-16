Hassa Çileği Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hassa Çileği Hasadı Başladı

16.05.2026 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da Hassa çileğinin hasadı başladı, fiyatı 80-110 TL arasında alıcı buluyor.

Hatay'da aromasıyla damaklarda tat bırakan Hassa çileğinin hasadına başlandı. Türkiye'nin bir çok iline gönderilen ve hasadında bereket yaşanan çilek, tarlada kilogram fiyatı 80 TL ile 110 TL arasında alıcı buluyor.

Türkiye'nin en bereketli topraklarından Hatay'da havaların ısınmasıyla birlikte tarımsal ürünlerde hasatlar başladı. Hassa ilçesinde deprem sonrası ürün çeşitliliği arttırmak isteyen çiftçiler tarafından 80 dönüm alana ekimi yapılan çilekte de hasat başladı. Hassa Kaymakamı Safa Kahraman, çiftçilerle bir araya gelerek çilek hasadı yaptı. Hasadında bereket yaşanan çilek, tarlada 80 TL ile 110 TL arasında kalitesine göre alıcı buluyor. Aromasıyla damaklarda tat bırakan çilek; Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Bursa gibi büyükşehirler olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Çileğin aromasının lezzetli olduğunu ifade eden Gökçe Zeynep Durgun, "Çileğin tadı çok güzel, lokum tadında. Taze taze yiyorum, aroması çok güzel" dedi.

80 dönümlük arazide çilek üretimi yaptıklarını ifade eden Battal Durgun, "Hassa bölgesinde dağ meltemi dediğimiz olaydan dolayı çok lezzetli ve aromalı çileğin üretimini yapıyoruz. Şuanda 80 dönüm arazide üretim yapıyoruz. Deprem sonrası ayağa kaldırdığımız sektörü daha da genişleterek daha geniş alana yaymaya çalışacağız. Çileğin bu yılki fiyatı geçen yılla aynı fiyatta. Şuanda 80 TL ile 110 TL arasında tarlada alıcı buluyor" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hassa Çileği Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:32:53. #7.12#
SON DAKİKA: Hassa Çileği Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.