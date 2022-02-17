Hatay'da 6. Ulusal Pamuk Zirvesi düzenlendi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Türkiye'nin 117 ülkeye tohum ihraç ettiğini belirterek, "Tohumda kendi kendimize yeterlilik adına, piyasalarda söylenenlerin dışında yüzde 90 seviyelerinde olduğumuzu söylemek istiyorum." dedi.

Işıkgece, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulusal Pamuk Konseyi iş birliğinde düzenlenen 6. Ulusal Pamuk Zirvesi'nde sunum yaptı.

Sunumunda, işlenebilen tarım alanlarında Türkiye'nin dünyada 31'inci sırada yer aldığını ve bakanlık olarak tarımsal desteklere önem verdiklerini anlatan Işıkgece, "Son 19 yılda 396 milyar liralık destek ödemesi yaptık. Yaklaşık 15 gün önce Cumhurbaşkanı'mız 3,2 milyarlık ilave bir destek daha açıkladı. Gübrede, mazotta, sertifikalı tohumda girdi maliyetlerine ek bir nefes olması adına 3,2 milyar lirayı da 5 kalem üründe dağıtmış olduk." dedi.

Işıkgece, Türkiye'nin 2020 yılında bitkisel üretimde 126 milyon tonla Cumhuriyet tarihinin en yüksek noktasına ulaştığını ancak 2021'de kuraklığın da etkisiyle bunun 118 milyon tona düştüğünü dile getirdi.

Sertifikalı tohum konusuna çok önem verdiklerini vurgulayan Işıkgece, şöyle konuştu:

"Türkiye'de sertifikalı tohum üretimine ve ihracatının durumuna baktığımızda yine hoşumuza giden ama daha iyi olması gereken bir tablo görüyoruz. Biz 2002-2021 yıllarında 9 katlık artışla üretimi 1,3 milyon tona çıkardık. Bu çok önemli bir başarı. Sertifikalı tohum ihracatında da yine 11 katlık bir artışla 185 milyon dolarlık çizgideyiz. 117 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz. Tohumda kendi kendimize yeterlilik adına, piyasalarda söylenenlerin dışında yüzde 90 seviyelerinde olduğumuzu söylemek istiyorum."

"Pamuk son derece stratejik bir üründür"

Işıkgece, pamuğun kullanıldığı sektörlerle ilgili bilgi vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pamuk son derece stratejik bir üründür. Belki akla ilk etapta tekstil geliyor ama gıda, yem, tıbbi ürünler kozmetik ve sanayi açısından çok değerli bir üründen bahsediyoruz. Asıl ve yan ürünlerde 30'a yakın sanayiye ham madde sağlayan bir ürün grubundan bahsediyoruz. Dünyada yapılan istatistiklerde bir ton pamuk 5 kişiye istihdam sağlıyor. Nüfusumuzun çok arttığı ve çalışma ihtiyacının yüzde 100 olduğu bir grupta bu da çok önemli bir rakam. Türkiye dünyada pamuk ekimi bakımından 432 bin hektarla 11'inci, lif üretiminde 7'nci, verimlilik açısından 2'nci sırada. Pamuk lif üretiminde 833 bin tonla 7'nci sıradayız. Pamuk lif tüketimi açısından da 1,6 milyon tonla 4'ncü sırada olduğumuzu görüyoruz."

Işıkgece, Türkiye'de ortalama 2,3 milyon ton pamuk üretildiğini sözlerine ekledi.

"2021'de pamuk üreticileri kazançlı bir yıl yaşadı"

Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Bertan Balçık da Türkiye'nin köklü bir pamuk ülkesi olduğunu ifade etti.

Balçık, pamuğun çok sayıda sektöre ham madde sağladığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"2021 yılında pamuk rekoltesinde yüzde 34'lük bir artışla 2 milyon 376 bin ton ürün elde edildi. Yurt genelinde hüküm süren kuraklığa ve su kıtlığına rağmen pamuk üreticilerimizin ferasetiyle önceki sezonun yüksek verim değerleri tekrarlanabildi ve böylece dünya piyasaları paralelinde yükselen pamuk fiyatları ve desteklerle üreticilerimiz kazançlı bir yıl yaşadı."

Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu da tarım sektörünün ülkenin en önemli geçim kaynaklarından olduğunu belirterek, kentin pamuk üretimi yapan iller arasında 4'üncü sırada bulunduğunu aktardı.

Basına kapalı devam eden toplantıya TBMM Dijital Mecralar komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya ve sektör temsilcileri ile davetliler katıldı.