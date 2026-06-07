Lezzetiyle damaklarda tat bırakan çilekte 10 bin 900 ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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Lezzetiyle damaklarda tat bırakan çilekte 10 bin 900 ton rekolte bekleniyor

Lezzetiyle damaklarda tat bırakan çilekte 10 bin 900 ton rekolte bekleniyor
07.06.2026 08:55  Güncelleme: 09:04
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Hatay'da 4 bin 300 dekar alanda ekimi yapılan çilekte hasat devam ediyor. Vali Masatlı, bu yıl 10 bin 900 ton rekolte beklendiğini ve Yayladağı ilçesinin üretimin yüzde 70'ini karşıladığını açıkladı.

Hatay'da 4 bin 300 dekar alanda ekimi yapılan ve yurt dışına ihraç edilen çilekte bereketli hasat devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı ilçesinin çilek üretiminde kentteki toplam rekoltenin yüzde 70'ini karşıladığını belirterek kent genelinde 10 bin 900 ton rekolte beklendiğini söyledi.

Yaz aylarının gelmesiyle birçok tarım ürünlerinin yetiştiği Hatay'ın bereketli topraklarında hasatlar sürüyor. Türkiye'de çilek üreticiliğinde en ön sıralarda yer alan Hatay'ın Yayladağı çileğinde hasat başladı. Türkiye'nin en güneyinde yer alan Yayladağı ilçesi başta olmak üzere kent genelinde 4 bin 300 dekar alanda ekimi yapılan ve yurt dışına ihraç edilen çilek, kendine has aroması ve lezzetiyle damaklarda tat bırakıyor. Yayladağı çileğinin hasadını Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Öntürk yaptı. Vali Masatlı, geçen yıl 9 bin 300 ton olan rekoltenin bu yıl 10 bin 900 ton olarak rekolte beklendiğini söyledi.

"Geçen yılki bizim rekoltemiz 9 bin 300 ton iken bu yıl yaklaşık 10 bin 900 ton bekliyoruz"

Kent genelinde 4 bin 300 dekarda çilek hasadı yapılacağını belirten Vali Masatlı, "Bugün Hatay'ımızın bereketli toprakları Yayladağı ilçemizde emeğin, sabrın ve umudun tarlada ürüne dönüştüğü çilek hasadındayız. Burasını sadece bir tarla olarak göremeyiz. Çünkü burada üreticilerimizin emeği ve alın teri vardır. Diğer taraftan da üreticilerimizin bu coğrafyadaki umudunu nasıl yeşerdiğini, nasıl filizlendiğini hep beraber bu manada görmüş oluyoruz. Yayladağı, Türkiye'de en güzel aroması olan çileklerinin yetiştiği de bir ilçemizdir. Biz her yıl buraya çilek hasadı için gelip üreticiyle beraber hasat yaparız. Bu mutlu zamanı hep beraber yaşarız. Bizim açımızdan bir sevindirici tarafı da geçen seneki rekolte olarak yüksek bir rekolte yakalamamızdır. Geçen yılla bu yılki ekiliş dekarımız neredeyse aynı oldu. Yaklaşık 4 bin 300 dekarlık sahada Hatay genelinde biz çilek üreticiliği yaptık. Geçen yılki bizim rekoltemiz 9 bin 300 ton iken bu yıl yaklaşık 10 bin 900 ton bekliyoruz. Yayladağı ilçemiz Hatay genelinde de bu işin yüzde 70'ini karşılıyor. Burada da 3 bin dekardan fazla sahada şu an itibariyle çilek yetiştiriciliği gerçekleşti. İnşallah 7 bin 600 ton Hatay'daki toplam rekoltemizin neredeyse yüzde 70'ini inşallah Yayladağı ilçemiz bu sene yetiştirmiş olduğu çileklerle beraber başta iç piyasa olmak üzere ihracata vermiş olacaklar. Tabii değerli arkadaşlar çilek üretimi yapılırken devletimizin desteklerini, teşviklerini bu manadaki katkılarını da unutmamak gerekir. Başta Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere, valiliğimiz, büyükşehir belediye başkanlığımız buradaki çilek üreticilerimiz, elimizden geldiği kadar destekliyoruz ve desteklemeye devam ediyoruz. Hayırlı hasatlar olsun, bol bereketli ürünler diliyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Lezzetiyle damaklarda tat bırakan çilekte 10 bin 900 ton rekolte bekleniyor - Son Dakika

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