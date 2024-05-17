Hatay'da Fasulye Hasadı Başladı: Taze Fasulye 50 TL'den Alıcı Buluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Hatay'da Fasulye Hasadı Başladı: Taze Fasulye 50 TL'den Alıcı Buluyor

Hatay\'da Fasulye Hasadı Başladı: Taze Fasulye 50 TL\'den Alıcı Buluyor

Hatay'ın Payas ilçesinde açık alanda dikimi yapılan fasulyenin hasadına başlandı. Taze fasulye tarladan perakende olarak 50 TL'den alıcı buluyor. Türkiye'nin en bereketli olan topraklarından olan Hatay'da bahar mevsiminin gelmesiyle birçok tarım ürününde hasat başladı. Yaz sebzesi olan fasulyede de hasat başladı. Payas ilçesinde yaşayan depremzede Mehmet Aktürk, açık alanda 3 dönüm araziye ektiği taze fasulyenin hasadına başladı. Taze fasulye tarladan perakende olarak 50 TL'den alıcı bulurken, hale 40 TL'den satılıyor. Fasulye üreticisi Mehmet Aktürk (70), şu anki fiyatlardan memnun olduğunu dile getirerek, 'Ben 3 dönüm yere Mart ayının 15'inde fasulye ektim şu an ilk hasadımız. Tarladan satışımız var, kalanı da hale götürüyoruz. Şu an ben burada 50 TL'ye perakende satıyorum. Perakende daha fazla sattığım için halede 40 TL'den satıyorum. Fasulyeyi pek etkilemez yağışlar, biz açık alanda ektiğimiz için fazla etkilemiyor. Bu fiyatlarda yarı yarıya kar kalabiliyor ama fiyatlar daha da düşerse başa baş gelir' dedi.

17.05.2024 10:00
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Hatay'ın Payas ilçesinde açık alanda dikimi yapılan fasulyenin hasadına başlandı. Taze fasulye tarladan perakende olarak 50 TL'den alıcı buluyor.

Türkiye'nin en bereketli olan topraklarından olan Hatay'da bahar mevsiminin gelmesiyle birçok tarım ürününde hasat başladı. Yaz sebzesi olan fasulyede de hasat başladı. Payas ilçesinde yaşayan depremzede Mehmet Aktürk, açık alanda 3 dönüm araziye ektiği taze fasulyenin hasadına başladı. Taze fasulye tarladan perakende olarak 50 TL'den alıcı bulurken, hale 40 TL'den satılıyor.

Fasulye üreticisi Mehmet Aktürk (70), şu anki fiyatlardan memnun olduğunu dile getirerek, "Ben 3 dönüm yere Mart ayının 15'inde fasulye ektim şu an ilk hasadımız. Tarladan satışımız var, kalanı da hale götürüyoruz. Şu an ben burada 50 TL'ye perakende satıyorum. Perakende daha fazla sattığım için halede 40 TL'den satıyorum. Fasulyeyi pek etkilemez yağışlar, biz açık alanda ektiğimiz için fazla etkilemiyor. Bu fiyatlarda yarı yarıya kar kalabiliyor ama fiyatlar daha da düşerse başa baş gelir" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hatay'da Fasulye Hasadı Başladı: Taze Fasulye 50 TL'den Alıcı Buluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da Fasulye Hasadı Başladı: Taze Fasulye 50 TL'den Alıcı Buluyor - Son Dakika
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