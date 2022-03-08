Hatay'da "Kadın Kooperatifleri Satış Mağazası" açıldı - Son Dakika
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Hatay'da "Kadın Kooperatifleri Satış Mağazası" açıldı

08.03.2022 16:05
Hatay'da "Kadın Kooperatifleri Satış Mağazası" açıldı

Hatay'da kooperatifçilik alanında başarılı girişimleri arttırmak ve kadınların üretime yönelik gayretlerini desteklemek amacıyla Antakya Belediyesi ve Hatay Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğiyle projelendirilen "Hatay Kadın Kooperatifleri Satış Mağazası" açıldı.

Hatay'da kooperatifçilik alanında başarılı girişimleri arttırmak ve kadınların üretime yönelik gayretlerini desteklemek amacıyla Antakya Belediyesi ve Hatay Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğiyle projelendirilen "Hatay Kadın Kooperatifleri Satış Mağazası" açıldı.

Merkez ilçe Antakya'nın Kemal Paşa Caddesi'nde açılan mağazanın açılış programına Hatay Valisi Rahmi Doğan, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ve Ticaret İl Müdürü Halit İmrek katıldı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan tüm kadınların '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirterek, "Biz eşlerimizi, kadınlarımızı, bacılarımızı, analarımızı sadece münhasır günlerde değil, her zaman baş tacı yapan, onlarla birlikte yol yürüyen insanlarız. Ancak bu anlamlı günüde atlamadan, hatırlamak elbette ki önemli. Antakya Belediyemiz çok hayırlı bir işe vesile oldu. Bugün çalışan kadınlarımızın pazarla buluşması, üretmiş oldukları ürünleri piyasada satması anlamında çok güzel bir lokasyonda ki tanzim satış mağazası açıldı. Zaman zaman ilçeleri ziyaret ettiğimizde, kadınlarımızın ürettikleri yöresel ürünlerimizi görüyorum, bundan da çok mutlu oluyorum" dedi.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ise yerel yönetimler olarak kadına ve kadın girişimcilere desteklerini göstermek adına, Hatay'da faaliyet gösteren tüm kadın kooperatifçilerine destek olmak istediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Doğan ve protokol üyeleri kurdele kesimi ile satış mağazasının açılını yaptı. Konuklar mağazadaki ürünleri inceleyip, bilgi aldı. - HATAY

Hatay'da Kadın Kooperatifleri Satış Mağazası açıldı
Hatay'da Kadın Kooperatifleri Satış Mağazası açıldı
Hatay'da Kadın Kooperatifleri Satış Mağazası açıldı
Hatay'da Kadın Kooperatifleri Satış Mağazası açıldı

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Antakya Belediyesi, Ticaret, Antakya, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hatay'da 'Kadın Kooperatifleri Satış Mağazası' açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da "Kadın Kooperatifleri Satış Mağazası" açıldı - Son Dakika
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