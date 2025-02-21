Hatay'da Şenköt Karma Sanayi Sitesi İnşaatı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Hatay'da Şenköt Karma Sanayi Sitesi İnşaatı Başladı

Hatay\'da Şenköt Karma Sanayi Sitesi İnşaatı Başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Hatay'da, Yayladağı ilçesi Şenköy Mahallesi'nde inşa edilecek karma sanayi sitesi için çalışmalar başlatıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi, modern ve depreme dayanıklı sanayi sitesinin yapımına destek veriyor.

21.02.2025 17:32  Güncelleme: 17:37
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Hatay'da inşa edilecek Şenköt karma sanayi sitesinde çalışmalara başlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Yayladağı ilçesi Şenköy Maahllesi'ne inşa edilecek olan karma sanayi sitesi için çalışmalara başladı. Hatay Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı; alt ve üstyapısıyla modern, depreme dayanıklı, birçok iş koluna hizmet sağlayacak Şenköy Karma Sanayi Sitesi'nin inşa faaliyetlerine destek oluyor. Daire Başkanlığı, Yayladağı ilçesi Şenköy Mahallesinde 347 bin metrekarelik alana yapılacak sanayi sitesi çalışmalarına destek olmak amacıyla yeni yol açma çalışması başlattı. Büyükşehir ekipleri, işletmelerin üretim ve kapasite artımı yapabilmelerine imkan sağlayacak, rekabet imkanına sahip olabilecekleri ve lojistik faaliyetlere de uygun bir alanda inşa edilecek sitenin yapımı öncesinde zemin etüdü çalışmalarına da başladı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hatay'da Şenköt Karma Sanayi Sitesi İnşaatı Başladı - Son Dakika

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