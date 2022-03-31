Hatay'da zahter hasadı başladı - Son Dakika

Hatay'da, kırsal alanlarda kendiliğinden yetişen, çiftçiler tarafından da ekimi yapılan zahterde hasat telaşı yaşanıyor.

Dağ kekiği, yabani veya kara kekik olarak da bilinen zahter, baharat olarak tüketilmesinin yanı sıra ilaç, kozmetik ve kimya sektöründe kullanılıyor.

Altınözü ve Yayladağı ilçelerindeki dağlık arazilerde yoğun olarak bulunan zahter, yöredeki çok sayıda kişi için geçim kaynağı.

Sabah erken saatlerde tarlaların yolunu tutan kadınlar, elle ve makas yardımıyla topladıkları zahterin kilogramını tüccarlara 40-50 liradan satıyor.

Ekimi tarla ve bahçelerde sonbahar döneminde yapılan, ilkbaharda da hem kırsal bölgelerde hem de tarlalarda toplanmasına başlanan zahterin hasadı 4 ay sürüyor.

Zahter, gastronomi kenti Hatay'ın mutfağında önemli yer tutuyor.

Geçen yıl zahterde 200 ton olarak gerçekleşen rekoltenin, bu yıl ekim alanının 1500 dekardan 2 bin dekara çıkarılmasına paralel 250 ton seviyesinde olması bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine, Hatay'ın, iklimi ve coğrafi özellikleri bakımından tropik, tarla, tıbbi aromatik bitki ve meyve yetiştiriciliğine çok uygun olduğunu söyledi.

Çolakoğlu, kentte zahter, defne, safran, adaçayı ve melisa üretiminin yaygın olduğunu belirtti. Çolakoğlu, zahter üretiminde Hatay'ın beşinci sırada bulunduğuna ve her yıl üretim alanının arttığına dikkati çekti.

Zahterin hemen her alanda kullanılabildiğini dile getiren Çolakoğlu, şunları ifade etti:

"Kekikte en fazla üretim Denizli'de yapılmaktadır. Beşinci sırada bulunan Hatay'da ise kekik sofralarımızı zenginleştiren bir ürünümüz. Kekiğin bir çeşidi olan zahter daha çok kurutulup çay olarak tüketiliyor. Onun yanında konservesi ve kahvaltılarda zeytinyağıyla tüketiliyor. Katıklı ekmekte, 'sürk' dediğimiz küflü çökelekte, salatası yapılarak tüketilen çok güzel bir ürünümüz.

Zahterin ilimizdeki üretimi şu an 2 bin dekara yakın ve dekardan 150 ila 200 kilogram ürün alıyoruz. Bu yıl ilimizde 250 tona yakın rekolte beklentimiz var. Yurt içine pazarlandığı gibi yurt dışına da ihracatı yapılmaktadır. Üretilecek 250 ton zahterin yaklaşık 200 tonu ihraç edilecek. Ürünün özellikle Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihracatı yapılmaktadır. Avrupa'da daha çok Almanya, Avusturya, Fransa'ya gönderiliyor."

Çolakoğlu, zahterin Hatay'a ekonomik katkısının yıllık yaklaşık 8 milyon lira civarında olduğunu da sözlerine ekledi.

Altınözü ilçesinde zahter yetiştiren Hüseyin Zorlu da 40 dönüm arazide üretim yaptığını söyledi.

Hasadına başlanan zahteri tüccarlara sattıklarını belirten Zorlu, "Onlar da Türkiye'nin her tarafına ve yurt dışına gönderiyor. Bu yıl ekim alanlarının çoğalması ve yağışların artmasından dolayı verim de arttı." diye konuştu.

Sabahat Boyar da ailesiyle 10 yıldır zahter yetiştirdiklerini ve geçimlerini bu işle sağladıklarını dile getirerek, bu yılki zahter fiyatından ve rekoltesinden memnun olduklarını kaydetti.