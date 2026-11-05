Hatay İl Tarım Müdürü Türkmen, fabrikada zeytinyağı sıkım aşamalarını inceledi

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, zeytin hasadı ve üretim sezonu kapsamında kentte faaliyet gösteren zeytinyağı fabrikasını ziyaret ederek üretim süreçlerini inceledi.

Üretim tesisinde yetkililerden bilgi alan Türkmen, zeytinin işlenme ve sıkım aşamalarını yerinde gördü. Ziyarette fabrikada uygulanan hijyen standartları hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmede zeytinyağı kalitesinin korunması, markalaşma süreçleri ve zeytinyağı üretiminin bölge tarımına sağladığı katma değer ele alındı.

Türkmen, zeytin üreticilerine ve işletmecilere bereketli bir hasat ve üretim sezonu temennisinde bulundu.