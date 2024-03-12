Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi ilan edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi ilan edildi

Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi ilan edildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde belirlenen alan, Cumhurbaşkanı Kararı ile 'Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi' olarak ilan edildi. Endüstri Bölgeleri Kanunu gereği, 43,67 hektarlık alanın endüstri bölgesi olarak kullanılmasına karar verildi.

12.03.2024 09:15  Güncelleme: 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde belirlenen alanın "Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi" ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Endüstri Bölgeleri Kanunu gereği, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki 43,67 hektarlık alanın Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesine karar verildi.

Kaynak: AA

Kırıkhan, Roketsan, Hatay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi ilan edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Erdemir'i Ziyaret Eden Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri Üretim Süreçleri Hakkında Bilgi Aldı
    09:47 Erdemir'i Ziyaret Eden Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri Üretim Süreçleri Hakkında Bilgi Aldı

    Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'nın üyeleri, Türkiye'nin en büyük yassı çelik üreticilerinden Erdemir'i ziyaret ederek, üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Sac ve Metal Meslek Grubu üyeleri için düzenlenen saha gezisine yaklaşık 80 üye katıldı. Ziyarette, çelik üretiminin tüm süreçleri, üretilen ürünler ve kullanım alanları hakkında detaylı bilgi verildi.

  • Kuyumcular, Kesme Altın Alırken Sertifikalı Olması Uyarısında Bulundu
    09:45 Kuyumcular, Kesme Altın Alırken Sertifikalı Olması Uyarısında Bulundu

    Kuyumcular, merdiven altı olarak tabir edilen yerlerden ucuz diye tercih edilen kesme altının, bozdurulduğunda sıkıntı oluşturabileceğine dikkat çekerek, gram altın alırken mutlaka sertifikalı olması gerektiğini belirtti. Trabzon'da hizmet veren Nevzat Kuyumculuk Genel Müdürü Erhan Şakar, altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte Trabzon hasırının fiyatının da arttığını ifade etti.

  • Van'da gıda denetimi yapıldı
    09:38 Van'da gıda denetimi yapıldı

    Van'ın Muradiye Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Muradiye'deki fırınlarda gramaj fiyatı ve hijyen kontrolleri yaparak işletme sahiplerine uyarılarda bulundu. Ayrıca, ilçe genelindeki marketlerde ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri incelendi.

  • Bakan Yumaklı: Benekli balon balığında destekleme fiyatı yüzde 100 arttırıldı
    09:37 Bakan Yumaklı: Benekli balon balığında destekleme fiyatı yüzde 100 arttırıldı

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, benekli balon balığında destekleme fiyatının yüzde 100 artırıldığını açıkladı. Destekleme ile balon balığı avcılığı teşvik edilerek su ürünleri kaynaklarının korunması ve balıkçıların desteklenmesi amaçlanıyor. Bakan Yumaklı, desteklemenin başladığı tarihten itibaren yaklaşık 183 bin 974 adet balon balığının yakalandığını belirtti.

  • Balon Balığı Avcılığı Desteklemesi Artırıldı
    09:35 Balon Balığı Avcılığı Desteklemesi Artırıldı

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, balon balığı avcılığı desteklemesinin artırıldığını açıkladı. Benekli balon balığında destekleme fiyatı yüzde 100 artırılarak 25 TL'ye, diğer balon balığı türlerinde ise yüzde 400 artırılarak 10 TL'ye çıkarıldı. Bu destekleme ile balon balığı üzerinde av baskısı oluşturularak su ürünleri kaynaklarının korunması ve balıkçıların desteklenmesi amaçlanıyor.

  • Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait taşınmazın satışına onay verildi
    09:35 Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait taşınmazın satışına onay verildi

    Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsamında yer alan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Bursa'daki taşınmazın satışı, en yüksek teklifi veren Coşkun Örs Yemek, Gıda, Hayvancılık, Turizm ve Otelcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne onaylandı.

  • VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat düşüşle başladı
    09:31 VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat düşüşle başladı

    Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 10.199,25 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli bir seyir izlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin ise devam ettiğini söyledi.

  • Merkezefendi Belediyesi İlbade Mahallesi'nde İftar Programı Düzenleyecek
    09:24 Merkezefendi Belediyesi İlbade Mahallesi'nde İftar Programı Düzenleyecek

    Merkezefendi Belediyesi, mahalle iftarlarının ilkini 12 Mart 2024 Salı günü İlbade Mahallesi'nde düzenleyecek. Başkan Doğan, 'Paylaşmanın güzelliğini hemşehrilerimizle bir arada olacağımız iftar sofralarımızda yaşayacağız' dedi.

  • Samsun'da fırınlara Ramazan denetimi
    09:11 Samsun'da fırınlara Ramazan denetimi

    Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri fırınları denetledi. Ramazan ayıyla birlikte denetimler sıklaştırıldı.

  • İstanbul serbest piyasada dolar 32,0430 liradan, avro 35,0520 liradan güne başladı
    09:03 İstanbul serbest piyasada dolar 32,0430 liradan, avro 35,0520 liradan güne başladı

    Serbest piyasada doların alış fiyatı 32,0410 lira, satış fiyatı ise 32,0430 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 35,0500 lira, satış fiyatı ise 35,0520 lira olarak açıklandı. Önceki gün doların satış fiyatı 32,0110 lira, avronun satış fiyatı ise 34,9620 lira idi.


08:49 Harvard’a ders olmuştu Türkiye’nin 27 yıllık dev holdingi EGS iflas etti Harvard'a ders olmuştu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi EGS iflas etti
08:23 Çetelerin kontrolüne geçen Haiti’de Başbakan Ariel Henry görevinden istifa etti Çetelerin kontrolüne geçen Haiti'de Başbakan Ariel Henry görevinden istifa etti
08:17 Sinan Ateş’in babasının oğluna son mektubu ortaya çıktı Sinan Ateş'in babasının oğluna son mektubu ortaya çıktı
07:49 8. Yargı Paketi yürürlüğe girdi Adli para cezasında alt tutar 100 liraya yükseltildi 8. Yargı Paketi yürürlüğe girdi! Adli para cezasında alt tutar 100 liraya yükseltildi
00:33 Savaşta bir ilk İsrail, Lübnan’ın doğusundaki Baalbek kentine hava saldırısı düzenledi Savaşta bir ilk! İsrail, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine hava saldırısı düzenledi
09:54 Alperen Şengün’ün sakatlığından sonra sezonu kapattığı açıklandı Alperen Şengün'ün sakatlığından sonra sezonu kapattığı açıklandı
09:29 AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi ile ittifak görüşmelerinin ayrıntılarını paylaştı AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi ile ittifak görüşmelerinin ayrıntılarını paylaştı
09:29 Ronaldo’nun takımı Al-Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi’nden elendi Ronaldo'nun takımı Al-Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'nden elendi
09:17 Çete polisleri duyunca kapıyı açmadı, Özel Harekat mahzene girdi Çete polisleri duyunca kapıyı açmadı, Özel Harekat mahzene girdi
08:48 Mahzen 9 operasyonunda 6 çete daha çökertildi Mahzen 9 operasyonunda 6 çete daha çökertildi
07:18 Annesini öldürüp karakola gitti Annesini öldürüp karakola gitti
00:21 Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL’ye çıkarıldı Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı
23:37 Fransız gazetesi Liberation, skandal bir karikatürle Gazzelilerle dalga geçti Fransız gazetesi Liberation, skandal bir karikatürle Gazzelilerle dalga geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 10:00:06. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement