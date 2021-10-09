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Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber - Son Dakika

Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber

09.10.2021 11:51
Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber

Çalıştıkları hava yolu şirketinin anlaştığı otelde sefer saatini bekleyen pilot ve kabin memuru, odaya kafede tanıştıkları eskortu çağırdıkları iddiasıyla işten atıldı. İşe iade davası açan pilot ve kabin memuru arkadaşına kötü haber yargıdan geldi. Yargıtay, iki çalışanın; şirketin anlaşmış olduğu otele telekız çağırmasının işveren açısından geçerli nedenle fesih sebebi olduğuna hükmetti.

Bir hava yolu şirketinde pilot ve kabin memuru olarak çalışan iki arkadaş, yurt dışı seferi sonrası, dönüş uçuşu saatini beklerken şirketin anlaşmalı olduğu otelde konakladı.

ODAYA ESKORT ÇAĞIRDILAR

İddiaya göre, bir kafede tanıştıkları iki tele kızı odalarına çağıran iki kafadar, bayanlarla tartışmaya başladı. Otel müdürü ise, şirket genel merkezini arayarak yaşanılan rezaleti anlatınca pilot ve kabin memuru işten atıldı. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan iki kafadar, iş akdinin hukuka aykırı bir nedenle feshedildiğini, otelde uçuş gününü beklemek üzere konakladıklarını, gezmek için dışarı çıktıklarını, bir kafede iki bayan ile tanıştıklarını, kalacak yerleri olmadığı için bayanları otele götürdüklerini öne sürdü.

CİNSEL İLİŞKİ TEKLİF EDİNCE TARTIŞMAYA BAŞLAMIŞLAR

Davacılar, bayanların kendilerine para karşılığı ilişki teklif etmesi üzerine bayanlardan otelden ayrılmalarını istediklerini dile getirdiler. İşverenin itibarını zedeleyecek hiçbir davranışta bulunmadıklarını iddia ederek feshin geçersizliğinin tespitine, işe iadelerine, boşta geçen süreye ilişkin 4 aylık ücret ve diğer hakları ile işe iade kararına rağmen işe başlatılmamaları halinde 8 aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

PARADA ANLAŞAMAYINCA TARTIŞTILAR

Davalı hava yolu şirketi ise davacıların şirketin çalışanlarının konaklama ve kahvaltı masraflarını bizzat karşıladığını ve bunun için anlaşmalar yaptığını savundu. Davacıların görev sırasında otele kafede tanıştıklarını beyan ettikleri iki kadını sabaha karşı 04:30 sularında para karşılığı cinsel ilişki amacıyla götürdüklerini, kadınlarla para konusunda anlaşmazlık yaşadıklarını, otelin lobisinde tartıştıklarını öne sürdü. Otel müdürünün de tartışmaya dahil olduğunu ve durumu davalı şirkete bildirdiklerini, bunun üzerine davacıların savunmasının alındığını, iş akdinin feshedildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etti.

İŞVERENİN SUNDUĞU İMKANLARI SUİSTİMAL ETTİLER

İş Mahkemesi; davacıların beyanlarına itibar edilmesinin mümkün olmadığı, davacının davalı işveren tarafından görevi sırasında kendisine sağlanan imkanları suistimal ettiğine hükmetti. Davalı işverenin yürüttüğü hizmet, marka değeri, göz önüne alındığında eylemin itibar ve imaj kaybına neden olabilecek nitelikte olması nedeniyle davalı işveren tarafından yapılan fesih haklı nedene dayandığına karar verdi. Davacılar kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, talebin reddine karar verdi. Davacılar bu kararı da temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, pilot ve kabin memuru arkadaşının işe iade davasının reddine hükmetti. Kararda; "Şirketin ulusal ve uluslar arası alanda faaliyet gösteren ve dolayısıyla takip edilen bir şirket olması nedeniyle yaşanan olayların şirket tüzel kişiliğinin ticari prestijini sarsıcı ve yine aynı otelde daha sonraki görevlerde konaklayacak uçucu personele karşı bakış açısını da olumsuz değiştirebilecek mahiyette olduğu ortadadır. Bundan hareketle yaşananların basit olarak özel hayat sınırları içerisinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, tüm bu sebeplerle davacının davranışlarının kabul edilebilir olmadığı, feshin haklı neden ağırlığında olmamakla birlikte artık davalı işverenin davacı ile çalışmaya devam etmesinin kendisinden beklenemeyeceği, feshin geçerli nedene dayandığının kabulünün gerekeceği anlaşılmıştır. Bölge Adliye Mahkemesi ile İş Mahkemesi'nin kararlarının bozularak ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir. Davanın reddine oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber

Cinsel İlişki, Yargıtay, Pilot, Otel, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber - Son Dakika Ekonomi


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