Havacılık Çalıştayı'nda Kalite Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Havacılık Çalıştayı'nda Kalite Vurgusu

Havacılık Çalıştayı\'nda Kalite Vurgusu
16.02.2026 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAHA MİHENK çerçevesinde yapılan çalıştayda havacılık sektörünün önemli konuları masaya yatırıldı.

SAHA İstanbul koordinasyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kümelenme desteği kapsamında yürütülen Milli Havacılık Endüstrisi Kümelenmesi - SAHA MİHENK faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen "3. Milli Havacılık Endüstrisi Çalıştayı"nda, havacılık sektöründeki önemli gündem başlıkları ele alındı.

Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen "Firmaların Ulusal ve Uluslararası Havacılık Sanayii Ekosistemine Entegrasyonu" başlıklı panelde savunma ve havacılık ekosisteminin üretim kapasitesi, kalite standardı ve entegrasyon süreci masaya yatırıldı.

ASELSAN Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Murat Aslan, sektörde artan sipariş hacmi ve kapasite ihtiyacına dikkati çekti. Üretimlerinin yüzde 85-90'ının alt yüklenici firmalarla gerçekleştirildiğini vurgulayan Aslan, "ASELSAN'da kalite skalası kullanıyoruz. C, B ve A şeklinde sınıflandırdığımız yapıda C skalası çalışabilmek için en az istenen seviye. Firmalarımızı B ve A seviyelerine yönlendirmek üzere çalışmalar yürütüyoruz. Bu seviyelere yükselirken firmalarımızın yönetim kademesinin de sürece güçlü destek vermesi, kaliteye sürekli yatırım yapılması ve gerekli süreç desteğinin sağlanması büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz yıl bu geliştirme çalışmasını 18 firmada yürüttük ve firmalarımızın tamamında önemli bir iyileşme sağlandı." ifadelerini kullandı.

ROKETSAN Kalite Yönetim Direktörü Özgüç Onur Güneri, büyümenin ekosistem üzerinden kurgulanması gerektiğini ifade ederek, "Biz organik olarak büyümeyeceğiz. Ekosistemimizi büyüterek ekosistemin paydaş yetkinliklerini arttırarak büyümek zorundayız." dedi. Güneri, uluslararası ölçekte güven ve itibar için denetlenebilirliğe işaret ederek, "Şeffaf olabilmek... Çünkü bir ana sanayi ya da uluslararası bir sözleşme sahibi gün sonunda sizin ne kadar iyi, ne kadar fedakar olduğunuzu değil, gerçekten bütün süreçlerinizin şeffaf bir şekilde denetlenebilir ve hesap verilebilir olup olmadığını sorguluyor." dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kalite ve Sertifikasyon Başkanı Ömer Faruk Türkmen, kalite anlayışının yalnızca standart değil, güvenlik meselesi olduğuna değinerek, "Biz ürün için kalite yapmaya çalışıyoruz. Ürüne hizmet etmeyen kalite aslında bizim için bir faydaya dönüşmüyor." dedi. Türkmen, havacılıkta sorumluluğun uzun vadeli olduğuna işaret ederek, "40 sene uçacak uçağın bir parçası denetleniyor. 40 sene bu sorumluluğun altına giriyoruz demektir." ifadelerini kullandı.

TEI Finans ve Tedarik Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Emre Saylan da kalite ve ürün ehemmiyetinin kendileri için tartışılabilecek ama pazarlık edilemeyecek bir konu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Havacılık, İstanbul, Ekonomi, Kalite, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Havacılık Çalıştayı'nda Kalite Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
Şehir hatları vapurunda panik: Denize düşen vatandaşı sahil güvenlik kurtardı Şehir hatları vapurunda panik: Denize düşen vatandaşı sahil güvenlik kurtardı

18:40
Jude Bellingham’ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Jude Bellingham'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
18:29
Aylar sonra ortaya çıktı Juventus Teknik Direktörü Spaletti’den Süper Lig devine ret
Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!
18:20
Barış Alper Yılmaz’dan Kenan Yıldız’a: Umarım çok iyi bir maç oynar
Barış Alper Yılmaz'dan Kenan Yıldız'a: Umarım çok iyi bir maç oynar
17:51
Esenler’de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı
Esenler'de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı
17:44
Suriye’de bomba yüklü araç infilak etti Çok sayıda yaralı var
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var
16:56
Trump ile Netanyahu’nun gizli savaş planı sızdı: İran’ı ABD değil İsrail vuracak
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 18:53:31. #7.11#
SON DAKİKA: Havacılık Çalıştayı'nda Kalite Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.