Havacılıkta Sınır Tanımayan Kadınlar: Dr. Özlem Gündüz

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanının "Havacılıkta Sınır Tanımayan Kadınlar" belgesel serisinin ikinci bölümünde, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bağlı Sağlık Denetleme Merkezinde görevli Dr. Özlem Gündüz'ün hikayesine yer verildi.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, adını savaş pilotu Sabiha Gökçen'den alan ve mirasını toplumsal cinsiyet eşitliği vizyonuyla geleceğe taşıyan havalimanı, dijital arşiv projesi "Havacılıkta Sınır Tanımayan Kadınlar" belgesel serisine devam ediyor.

Serinin ilk bölümünde Pegasus Hava Yolları A320 pilotu Seda Saygı Aktaş'ın yaşam ve kariyer öyküsüne yer verilirken, ikinci bölümünde havalimanının kurumsal hafızası haline gelen Dr. Özlem Gündüz'ün hikayesine tanıklık ediliyor.

Belgeselde, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bağlı Sabiha Gökçen Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezinde (SDM) 18 yıldır aralıksız görev yapan Gündüz, havalimanının haftada tek uçuştan yılda 48 milyon yolcuya uzanan dönüşümünü profesyonel bir hafıza ve perspektifle aktarıyor. Dünya Sağlık Haftası'na özel hazırlanan yayında, Sağlık Denetleme Merkezlerinin havacılık ekosistemindeki stratejik ağırlığı da mercek altına alınıyor.

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bağlı Sağlık Denetleme Merkezi, havalimanı operasyonlarının ayrılmaz bir parçası olarak, yolcu hareketliliğinin yoğun olduğu kritik noktalarda kesintisiz hizmet sağlıyor. Merkez, gerekli durumlarda yolcu taramaları, olası risklerin erken tespiti ve acil durumlarda anında müdahale, bulaşıcı hastalıkların yayılımını önleme gibi görevler üstleniyor.

Küresel salgınlara karşı sağlık nöbeti tutuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Özlem Gündüz, uluslararası havalimanlarında küresel salgınlara karşı sağlık nöbeti tuttuklarını ve mesleki kimliklerinin sadece klinik bir hizmetten ibaret olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Havalimanında sağlıkçı olduğumu söylediğim zaman, insanlar öncelikle poliklinik yapan, yolcuya bakan bir iş yaptığımı düşündüler. Ama böyle olmadığını anlayınca herkes şaşırdı. Ciddi bir iş yapıyoruz ama tanınır değiliz. Topluma böyle bir birim olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Merkezimiz, doğrudan halk sağlığına hizmet eden, bu alanda risk yönetimi yapan bir otoritedir. Dünya Sağlık Örgütünün toplum sağlığı açısından risk oluşturabilecek hastalıklara ilişkin bildirimlerini takip ediyor, genel müdürlüğümüzün yönlendirmeleri doğrultusunda olası riskler için önlemler alıyoruz. Olağan dışı durumlarda ise halk sağlığı acil durum planımızı devreye alarak gerekli bilgilendirme ve müdahaleleri gerçekleştiriyoruz."

Sağlığın havacılık ekosistemindeki hayati önemine vurgu yapan Gündüz, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bünyesindeki merkezlerin, Türkiye'nin dünyaya açılan kapılarında kritik birer "sağlık sınır bekçisi" olduğunu aktardı.

Gündüz, havacılığın dinamizmini bozmadan sağlık standartlarını üst seviyede tutmak için çalıştıklarını aktararak, "Güvenlik Komisyonunda birçok kurum amiri erkek arkadaşımız var. Biz, iki kişiyiz. Orada kadın olmak, kadınları temsil etmek çok gurur verici. Burası ciddi kararlar alan bir komisyon. Orada kadın olarak, o maskülen ortama bir yumuşaklık kattığımızı söyleyebilirim. Konuları ve olayları değerlendirirken belki biraz daha sezgisel, empatik yaklaşıyor olabiliriz, onun katkısı olabilir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kadınların birçok sektörde olduğu gibi havacılıkta da önemli aktörler olduğuna işaret eden Gündüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhuriyet tarihimizde azmin ve cesaretin sembol isimlerinden Sabiha Gökçen'in izinden giden kadınlar olarak, eşitliğin olduğu yerde sınırın olmadığına inanıyoruz. Sorumluluk ve ekip bilinci, iş anlayışımızın merkezinde yer alıyor. Cesaret ve azimle yol alan bütün kadınların, birikimlerini artırdıklarında, vazgeçmeden çalıştıklarında hedeflerine ulaşacağına inanıyorum."