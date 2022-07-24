Havalar ısındı, yakıt zamlandı motosikletler kıymete bindi - Son Dakika
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Havalar ısındı, yakıt zamlandı motosikletler kıymete bindi

24.07.2022 10:44
Havalar ısındı, yakıt zamlandı motosikletler kıymete bindi

Her geçen gün zorlaşan hayat şartları ve zamlar insanların yaşam koşullarını da değiştirmeye başladı.

Her geçen gün zorlaşan hayat şartları ve zamlar insanların yaşam koşullarını da değiştirmeye başladı. Aydın'da zamlarla birlikte kısa mesafe ulaşımlarında en fazla tercih edilen ulaşım aracı motosiklet oldu.

Türkiye'de kişi başına en fazla araç düşen illerin başında gelen Aydın'da trafiğe kayıtlı 507 bin 079 araçtan 152 bin 768 adedini motosikletlerin oluşturduğu belirlendi. Aydın ilinin gerek iklimi gerekse coğrafi yapısı nedeniyle motosiklet kullanımına oldukça uygun olduğunu belirten Karpuzlulu Akaryakıt istasyonu işletmecilerinden İbrahim Karataş, özellikle yakıt zamlarından sonra herkesin motosikletle ulaşım yapmayı tercih ettiğini söyledi. Eskiden binek hayvanı kullanan çiftçilerin şimdi hem pratikliği hem de ekonomikliği nedeniyle motosiklet kullandığını belirten İbrahim Karataş, "Zamlar nedeniyle motosiklet kullanımı oldukça arttı. Çiftçi tarlayı süreceği zaman traktöre, uzun yola gideceği zaman otomobile biniyor. Kısa mesafe ulaşım için herkes motosiklet kullanmaya başladı. Bu da alınacak en önemli ekonomik tedbirlerden biri oldu" diyerek artık yakıt pompalarına daha çok motosiklet yanaştığını söyledi.

Motosiklet sayısı her geçen gün artıyor

Bu arada kayıtlara göre, Aydın'da en motosiklet sayısının son bir yılda yüzde ciddi oranda arttığı belirlendi. Aydın'daki 507 bin 79 araçtan, 199 bin 375'ini otomobil, 10 bin 412'sini minibüs, 2 bin 807'sini otobüs, 77 bin 390'ını kamyonet, 9 bin 774'ünü kamyon 152 bin 768'ini motosiklet 1011'i özel amaçlı taşıt ve 53 bin 542'sini traktörlerin oluşturduğu belirtildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

İbrahim Karataş, Motosiklet, Tragger, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Havalar ısındı, yakıt zamlandı motosikletler kıymete bindi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Havalar ısındı, yakıt zamlandı motosikletler kıymete bindi - Son Dakika
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