Havalimanı Gürültü İzleme Sistemi İmzalandı

05.05.2026 18:32
HEAŞ ve TÜBİTAK MAM, Sabiha Gökçen Havalimanı için gürültü izleme sistemini geliştirecek.

Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) arasında "İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Gürültü İzleme Sisteminin (SAGİS) Geliştirilmesi" projesinin hayata geçirilmesine yönelik mutabakat muhtırası imzalandı.

HEAŞ'tan yapılana açıklamaya göre, şirketin genel müdürlüğünde gerçekleştirilen imza törenine HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy ile kurum yöneticileri katıldı.

"Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen "İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Gürültü İzleme Sisteminin (SAGİS) Geliştirilmesi" ile Türkiye, havacılıkta kritik bir teknolojik altyapıyı yerli imkanlarla kazanıyor.

SAGİS projesi, sadece bir gürültü ölçüm sistemi olmanın ötesinde TÜBİTAK tarafından ilk kez geliştirilen bir gürültü yönetim sistemi olma özelliğini taşıyor. Kapsamı ve teknik altyapısıyla sınıfında fark oluşturan bu çalışma, stratejik önemiyle havacılık ekosistemine yeni bir soluk kazandıracak.

Proje, Türkiye'de ilk kez yapay zeka destekli ve "öğrenebilen" bir mimariyle tasarlandı. 24 ay sürecek Ar-Ge çalışmaları sonucunda Türk mühendisleri tarafından hazırlanan özel modellerle eğitilecek sistem, uluslararası standartlarda en üst segment performansına ulaştırılacak.

Geliştirilen bu ileri teknoloji sayesinde, uçak motor frekansları, diğer çevresel gürültü kaynaklarından hassas bir şekilde ayrıştırılabilecek. Uçuşların, NADP1, NADP2 ve Sürekli Alçalma Yaklaşımı gibi gürültü azaltma prosedürlerine uyumu dijital olarak anlık denetlenebilecek.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) tabanlı görsel arayüz üzerinden havalimanı çevresindeki gürültü değerleri harita üzerinde takip edilebilecek.

Savunma sanayii vizyonuyla sivil havacılıkta yerli dönüşüm

Sahip olduğu geniş ölçüm ağı, yapay zeka destekli analiz kabiliyeti ve yüksek doğrulukta veri üretimi ile SAGİS projesi, ileri teknoloji temelli bir çevresel yönetim yaklaşımını temsil ediyor. Bu kapsamda proje, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çevresel gürültü yönetimi süreçlerinin uluslararası standartlara uygun şekilde güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacak.

Savunma sanayisindeki yerlileşme başarısını sivil havacılığa entegre eden bu proje, Türk mühendisliğinin emeğiyle havacılık operasyonlarını modernize ediyor.

Ar-Ge çalışmaları ve saha operasyonlarını HEAŞ ile TÜBİTAK MAM ekiplerinin ortak yürüteceği SAGİS projesi, havacılıkta dışa bağımlılığı büyük oranda azaltırken, yüksek ithalat maliyetlerinin de önüne geçerek ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

HEAŞ, bu projeyle çevresel sürdürülebilirlik, ileri teknoloji kullanımı ve veri temelli yönetim anlayışı doğrultusunda havacılık sektöründe öncü uygulamalara imza atmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

