HAVELSAN ve Yeşilay\'dan Sağlık İşbirliği

Türkiye'nin savunma ve bilişim teknolojilerindeki öncü kuruluşlarından HAVELSAN ile Yeşilay arasında, çalışanların sağlığını desteklemek ve sağlıklı yaşam kültürünü kurumsal yapıya entegre etmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

HAVELSAN-Yeşilay İşbirliği Anlaşması İmza Töreni, HAVELSAN Genel Müdürlüğü'nde düzenlendi. İş birliği protokolünü, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç imzaladı.

İki kurumun ortak değerleri doğrultusunda hayata geçirilen protokol kapsamında, HAVELSAN çalışanlarına yönelik bağımlılık farkındalığı, sağlıklı yaşam ile koruyucu ve önleyici eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Düzenlenecek eğitim, seminer ve etkinliklerle çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Teknolojik bağımsızlık yolunda çözümler geliştiren HAVELSAN, Yeşilay'ın uzmanlığıyla yürütülecek bu çalışmalar sayesinde çalışan sağlığı ve yaşam kalitesini kurumsal sürdürülebilirliğin önemli bir parçası olarak konumlandırıyor.

Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Haftası

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, törendeki konuşmasında, bağımlılıkla mücadelenin güçlü bir toplum için çok önemli olduğunu söyledi.

Bağımlılıkla mücadelenin sağlıklı, bilinçli, güçlü bir toplum inşa etmek için temel bir öge olduğunu düşündüklerini belirten Nacar, "HAVELSAN ailesi olarak Yeşilay'ın ortaya koyduğu çalışmaları destekliyor, gençlerimizi ve onların çok kıymetli ailelerini bağımlılıktan korumayı, farkındalık oluşturmayı ve sağlıklı bir yaşama teşvik etmeyi ortak sorumluluk olarak kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

HAVELSAN olarak 2 bin 800 kişilik büyük bir mühendis, teknisyen ve çalışan kadrosuna sahip olduklarını, ailelerle birlikte çok daha geniş bir kitleye ulaşma fırsatı bulduklarını aktaran Nacar, şunları kaydetti:

"Bu yıl kuruluşumuzun yıl dönümü olan 13 Temmuz ile bağdaştırarak temmuz ayının ilk haftasını, kurumumuzda ilk defa 'Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Haftası' ilan ettik. Yeşilayımızla birlikte her yıl çeşitli seminerler ve etkinlikler düzenleyerek bu farkındalığı artırmayı planlıyoruz. Ayrıca gönüllü çalışma arkadaşlarımızla, HAVELSAN içinde faaliyet gösteren 41'inci kulüp olarak Yeşilay Kulübünü kurduk. İnsanların sigara veya teknoloji bağımlılığı gibi sorunlardan kurtulmak için büyük mücadele ettiğini biliyoruz. Biz de gönüllülük faaliyeti kapsamında çalışanlarımıza maddi ve manevi destek olacağız."

"Önleme amaçlı kapsayıcı bir çalışmayı hayata geçiriyoruz"

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç de HAVELSAN'ın vatan toprağının her bir karışı için hissettiği sorumluluğu, insan sağlığı için de gösterdiğini ifade etti.

Protokolün sadece sigara veya dijital bağımlılıkları değil, tüm bağımlılıkları kapsayan önleyici bir adım olduğunu vurgulayan Dinç, şunları kaydetti:

"HAVELSAN toprağımızın her bir karışıyla alakalı kendini sorumlu hissederken, her bir insanımızla alakalı da sorumlu hissediyor. Bu noktada kendi çalışanlarından başlamak üzere, öncelikle sigara bağımlılığı, dijital bağımlılıklar ve diğer bütün bağımlılıklar olmak üzere çok kapsayıcı, önleme amaçlı bir çalışmayı Yeşilay ile beraber hayata geçiriyor. Hem HAVELSAN çalışanlarımıza yönelik önleme noktasında, bağımlılıklara hiç başlamama noktasında bilgileri, becerileri kazandıracak eğitim programları organize edeceğiz. Hem de herhangi bir şekilde sigaraya bağımlılık geliştiren, dijital bağımlılık geliştiren kardeşlerimiz varsa onların kurtulmasıyla alakalı daha güzel, daha mutlu, daha sağlıklı bir hayata başlaması ile alakalı her türlü imkanlarımızı uzman psikologlarımız nezaretinde yapılandırılmış yardım programlarımız sayesinde hayata geçirmiş olacağız." diye konuştu.

Dinç, protokole ilişkin olarak, "HAVELSAN ile Yeşilay'ın bugün imzaladığı protokol ülkemizin ve insanımızın bağımsızlığına yönelik kararlılığın ve inancın çok açık ve net bir işaretidir. Bu çalışma örnek bir çalışma olacak ve burada kalmayacak. Başta diğer savunma sanayisi şirketlerimiz olmak üzere ülkemizin bağımsızlığıyla dertli, her kurumunun, her kişisinin örnek alacağı, peşinden geleceği, takip edeceği ve ülkemizin her anlamdaki bağımsızlık mücadelesine katılacağı, katkıda bulunacağı bir akıma, yeni yola sebep olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.