Havran\'da Zeytin Güvesine Karşı Mücadele Başlatıldı

Balıkesir'in önemli zeytin üretim merkezlerinden Havran'da, zeytin ağaçlarında meyve dökümüne yol açan zeytin güvesine karşı önlem alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zararlının takibini yapmak amacıyla zeytin bahçelerine güve tuzakları yerleştirdi.

Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmalarda, zeytin ağaçlarında meyve dökümüne yol açan zeytin güvesine karşı önlem alındı. Zeytin güvesinin (Prays oleae) popülasyonu izlenerek mücadele stratejileri geliştirilecek. Yetkililer, üreticilere zararlıya karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunurken, mücadele yöntemleri konusunda da bilgilendirme yapıyor.

Özellikle meyve döneminde zeytin güvesi larvaları zeytin sapına girip, meyve dökümüne yol açarak üretimde ciddi kayıplara neden oluyor. Bu nedenle zararlının erken tespiti ve etkin mücadelesi büyük önem taşıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zeytin üreticilerini bilinçlendirmek amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmaları düzenlemeye devam edecek. - BALIKESİR