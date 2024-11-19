Havran Mandalinasında 20 Bin Ton Rekolte Bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Havran Mandalinasında 20 Bin Ton Rekolte Bekleniyor

Havran Mandalinasında 20 Bin Ton Rekolte Bekleniyor

Havran'da 7 bin dönümde 200 bin mandalina ağacından 20 bin ton rekolte bekleniyor. Hasat başladı.

19.11.2024 10:16
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Balıkesir'in Havran ilçesine özgü ince kabukları ve çekirdeksiz yapısıyla bilinen coğrafi işaretli mandalinada 20 bin ton rekolte bekleniyor.

Bir ucu Madra Dağı, bir ucu Kazdağları'nın eteğinde kalan Havran Ovası'nda 7 bin dönümlük alanda bulunan yaklaşık 200 bin ağaçta satsuma cinsi mandalina yetiştiriliyor.

Havran Kaymakamı Enver Özderin ve Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan da işçilerle hasada katıldı. Hasatta mandalina bahçesinde ikiz mandalinayı bulan işçiye bahçe sahibi tarafından bahşiş verildi.

Kaymakam Özderin, AA muhabirine, Havran'ın ince kabuklu satsuma cinsi mandalinasının hasadının başladığını ifade etti.

Özderin, Havranlı ve Türkiye'deki tüm çiftçilere bereketli bir sezon diledi.

Havran'da 7 bin dönümde bulunan mandalina bahçesindeki yaklaşık 200 bin ağaçtan 20 bin ton civarı rekolte beklendiğini dile getiren Özderin, hem üretici hem de ilçeye gelerek mandalina hasadı yapan çiftçilerin, işçilerin bereketli topraklardan geçimlerini sağladıklarını ifade etti.

Özderin, coğrafi işaretli satsuma cinsi Havran mandalinasının A, B ve C vitamini bakımından zengin bir meyve olduğunu belirterek, doğal antioksidan özelliğine sahip mandalinanın kabuğunun ince, çekirdeksiz olduğunu söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alkan da Havran bölgesinde Kazdağları'nın eteğinde coğrafi işaretli incir ile başlayan hasadın zeytin ve mandalina ile devam ettiğini kaydetti.

İncir, zeytin ve mandalinanın, bu bölge ve Türkiye için çok kıymetli ürünler olduğuna dikkati çeken Alkan, "Balıkesir genelindeki 10 bin dekar bahçeden bu yıl toplamda 20 bin ton civarında ürün bekliyoruz." dedi.

Alkan ince kabuğu, ince zarı ve çekirdeksiz olmasının yanı sıra lezzetiyle coğrafi işaretli satsuma cinsi mandalinayı tüm tüketicilere tavsiye etti.

Havran Çiftçi Malları Koruma Başkanı Halil Bıçakçı da 20 personel ile 7 bin dekar alanda bölgenin korunmasını sağladıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Bölgemizin mandalinası değerli. Değerli olan her şeyin korunması gerektirdiğine inandığımız için onun da güvenliğini elimizden geldiği kadar sağlamaya çalışıyoruz. Bölgemizin ana arterlerini kamera kurduk dron sistemiyle ana arterlerin verdiği sinyallere göre dronumuzla takip edip çiftçimizin mahsulünü güvenli bir şekilde toplamasını sağlıyoruz."

Tarım işçisi Perihan Mehmedoğlan da sabah saat 08.00'de ilçedeki buluşma noktasında toplanarak araçlarla tarlaya geldiklerini bildirdi.

Mehmedoğlan, mandalina hasadının inceliklerin şöyle anlattı:

"Mandalinayı sıfır kesim dediğimiz dallı budaklı olmayacak şekilde makas yardımı ile ağaçtan kesiyoruz. Diğer mandalinalara zarar vermeyecek şekilde onları topluyoruz. Bir günümüz böyle geçiyor. Sıkıntısı yok yağmur çamur olmadıkça. Arkadaşlarımızla güle eğlene topluyoruz mandalinamızı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Havran Mandalinasında 20 Bin Ton Rekolte Bekleniyor - Son Dakika

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