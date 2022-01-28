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Havza'da işçi yevmiyelerine yüzde 30 zam ve sosyal haklara yüzde 25 iyileştirme - Son Dakika

Havza'da işçi yevmiyelerine yüzde 30 zam ve sosyal haklara yüzde 25 iyileştirme

28.01.2022 15:32
Havza'da işçi yevmiyelerine yüzde 30 zam ve sosyal haklara yüzde 25 iyileştirme

Havza Belediyesi, işçi yevmiyelerine yüzde 30 zam, sosyal haklara da yüzde 25 iyileştirme yaptı.

Havza Belediyesi, işçi yevmiyelerine yüzde 30 zam, sosyal haklara da yüzde 25 iyileştirme yaptı.

Havza Belediyesi ile yetkili sendika arasında 2 aydır devam eden ve kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi süreci anlaşmayla sonuçlandı. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun sözleşmeye imza attı. Atılan imzaların ardından Ziya Uzun, sözleşmenin anısına Başkan Özdemir'e hediye takdim etti.

İşçilerin aldıkları ücret artışlarını sonuna kadar hak ettiğini belirten Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "İşçilerimizin bu sözleşmeden alacağı her türlü maddi ve manevi kazanımları sonuna kadar hak ettiklerini düşünüyorum. İşçi kardeşlerimiz yaz, kış, gece, gündüz demeden mesai kavramı gözetmeksizin ilçemiz için çalışıyorlar. İlçemize yaptığımız her güzel işte onların imzası var. Personelimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürü borç biliyorum" dedi.

Ziya Uzun da imzalanan toplu iş sözleşmesi ile Havza Belediyesi'nde görevli işçilerin yevmiyelerine yüzde 30 zam, sosyal haklarında da yüzde 25 iyileştirme yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı. - SAMSUN

Havza'da işçi yevmiyelerine yüzde 30 zam ve sosyal haklara yüzde 25 iyileştirme
Havza'da işçi yevmiyelerine yüzde 30 zam ve sosyal haklara yüzde 25 iyileştirme

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Hizmet İş Sendikası, Sebahattin Özdemir, Hak İş, işçi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Havza'da işçi yevmiyelerine yüzde 30 zam ve sosyal haklara yüzde 25 iyileştirme - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Havza'da işçi yevmiyelerine yüzde 30 zam ve sosyal haklara yüzde 25 iyileştirme - Son Dakika
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