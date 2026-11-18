Samsun'un sanayi ve üretim kapasitesini artırması hedeflenen Havza Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgesi'nde (OSB) yatırımlar sürüyor. 128 sanayi parselinin bulunduğu bölgede doluluk oranı yüzde 35'e ulaşırken, elektrik ve doğal gaz altyapısını güçlendirecek projeler de devam ediyor.

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen Havza OSB Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, bölgedeki mevcut yatırımlar, altyapı çalışmaları ve sanayicilerden gelen talepler ele alındı. Toplantıda, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen 140 milyon lira bedelli ve 200 MVA kapasiteli trafo merkezi yatırımı değerlendirildi. Söz konusu yatırımın, OSB'nin enerji altyapısını güçlendirerek sanayi tesislerinin elektrik ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

OSB Müdürlüğü tarafından yürütülen ilave alan elektrik altyapısı çalışmaları kapsamında ise dağıtım merkezi, cadde aydınlatması ve mevcut tesislerin modernizasyonu gerçekleştiriliyor. Bölgenin çevre altyapısına yönelik 500 metreküp/gün kapasiteli atık su arıtma tesisinin yapımı tamamlanırken, tesisin test ve işletmeye alma süreçleri devam ediyor. Ayrıca OSB'nin enerji altyapısını çeşitlendirecek doğal gaz çalışmalarının sürdüğü, projenin 2027 yılında faaliyete alınmasının planlandığı bildirildi.

Havza OSB'nin üretim kapasitesini ve yatırım çekme gücünü artırmaya yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, sanayi kuruluşlarından gelen talepler de görüşüldü.

Vali Orhan Tavlı başkanlığındaki toplantıya Havza Kaymakamı Samet Serin, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Şengül, Samsun Teknoloji OSB Müdürü Oğuz Keleş ve Havza OSB Müdürü Emre Kadiroğlu katıldı.