Havza OSB'de yeni tahsis talepleri devam ediyor - Son Dakika
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Havza OSB'de yeni tahsis talepleri devam ediyor

24.02.2022 11:33
Havza OSB'de yeni tahsis talepleri devam ediyor

SAMSUN (İHA) – Havza Organize Sanayi Bölgesi'nden parsel tahsis talebinde bulunan iş adamlarıyla yapılan toplantıda 5 firmaya toplamda 24 bin 448.5 metrekare alanın ön tahsisinin yapıldığı açıklandı.

SAMSUN (İHA) – Havza Organize Sanayi Bölgesi'nden parsel tahsis talebinde bulunan iş adamlarıyla yapılan toplantıda 5 firmaya toplamda 24 bin 448.5 metrekare alanın ön tahsisinin yapıldığı açıklandı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza OSB'de devam eden yatırımlar, gelen talepler ve Havza OSB genişletme çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Samsun Valiliği'nde yapılan toplantıya parsel tahsis talebinde bulunan iş adamları da katıldı. Toplantıda 5 firmaya toplamda 24 bin 448.5 metrekare alanın ön tahsisinin yapıldığı açıklandı.

Samsun Valisi Dağlı, elektrik, su, yağmur ve telekom hattı ile kanalizasyon altyapısı tamamlanan Havza OSB'nin Havza ilçesi, Samsun ve ülkenin ekonomik gelişimine ve kalkınmasına önemli faydalar sağlayacağını belirtti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise, "Havza OSB'ye her geçen gün ilgi artıyor ve yatırımcı sayısı artmakta. Yapmış olduğumuz görüşmelerin Havzamızın ve ilimiz ekonomisi için hayırlı sonuçlara vesile olmasını dilerim" dedi. - SAMSUN

Havza OSB'de yeni tahsis talepleri devam ediyor

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Organize Sanayi Bölgesi, Sebahattin Özdemir, Samsun, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Havza OSB'de yeni tahsis talepleri devam ediyor - Son Dakika


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