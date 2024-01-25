 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Havza OSB'de Yeni Yatırım İçin Yer Tahsisi Onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi

Havza OSB'de Yeni Yatırım İçin Yer Tahsisi Onaylandı

Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kenevir işleyerek farklı ürünler elde edecek bir tesis kuracak olan firma için 3 parselin tahsisi yapıldı. Yeni yatırımın 300 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Havza OSB'nin hızlı büyümesiyle birlikte yatırım taleplerinde de artış yaşanıyor. Havza Belediye Başkanı, yapılan yatırımların ilçe nüfusunda uzun süreden bu yana ilk kez artışa neden olduğunu belirtti.

Havza OSB\'de Yeni Yatırım İçin Yer Tahsisi Onaylandı
25.01.2024 - 13:14,
Abone Ol

Her geçen gün büyüyen Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yeni bir yatırım için 3 parselden oluşan yer tahsis talebi onaylandı. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir "Yapmış olduğumuz çalışmalar ve Havza OSB'de artan yatırımlar ile ilçe nüfusumuzda uzun süreden bu yana ilk kez artış yaşandı" dedi.

Havza OSB'de kenevir tarımı ve kenevir işleyerek farklı ürünler elde edecek olan, 39 bin metrekare alanda 30 bin metrekare kapalı alana sahip bir tesis kuran firmanın yeni yer talebi üzerine toplam 27 bin metrekarelik 3 parselin tahsisi yapıldı. Triko ve dokuma üretimi üzerine faaliyet gösterecek olan firmanın yeni yatırımı için yapılan yer tahsis talebi değerlendirmeler neticesinde Havza Kaymakamlığı makamında karşılıklı olarak atılan imzalar ile gerçekleştirildi.

300 kişi istihdam sağlayacak olan yatırım için yer tahsisi Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, Havza OSB Müdürü Hasbi Altuntaş ve firma yetkilisi Hasan Sağdan tarafından atılan imzalar ile yapıldı.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, "Havza OSB hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Bu büyüme ile doğru orantılı olarak yatırım için gelen talep sayısında da artış var" diye konuştu.

"İlçe nüfusumuzda uzun süreden bu yana ilk kez artış yaşandı"

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise "Tahsis edilecek olan 3 parselde yapılacak işletme ile 300 kişi istihdam edilecek. Atılan imzalar ile Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında hedefimiz olan istihdam ve istihdama bağlı göç sorununu çözmüş bir Havza için önemli bir adım daha atılmış oldu. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve Havza OSB'de artan yatırımlar ile ilçe nüfusumuzda uzun süreden bu yana ilk kez artış yaşandı. Bu artış önümüzdeki dönemlerde de devam edecek inşallah. Yapılacak olan yeni yatırım ilçemize ve bölgemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Organize Sanayi Bölgesi, Sebahattin Özdemir, Havza, OSB, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Havza OSB'de Yeni Yatırım İçin Yer Tahsisi Onaylandı - Son Dakika


19:01
SSK ve Bağ-Kur Emekli Aylıklarına Yüzde 49,25 Artış Kabul Edildi SSK ve Bağ-Kur Emekli Aylıklarına Yüzde 49,25 Artış Kabul Edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22
Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18
Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki

Son Dakika
19:01 SSK ve Bağ-Kur Emekli Aylıklarına Yüzde 49,25 Artış Kabul Edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08 Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması
16:07 Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 19:13:47. #1.13#
SON DAKİKA: Havza OSB'de Yeni Yatırım İçin Yer Tahsisi Onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement