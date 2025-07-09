Hayat Finans 1 Milyon Kullanıcıya Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Hayat Finans 1 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

Hayat Finans 1 Milyon Kullanıcıya Ulaştı
09.07.2025 14:42
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Hayat Finans, kuruluşunun ikinci yılında 1 milyon kullanıcıya erişerek dijital bankacılıkta büyüdü.

Dijital bankacılık alanında faaliyet gösteren Hayat Finans, kuruluşunun ikinci yılı içinde bir milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, temelleri 1937 yılında atılan ve 17 ülkede faaliyet gösteren Hayat Holding'in finans sektöründeki yatırımı Hayat Finans, önemli bir eşiği geride bıraktı.

Hayat Holding'in gücü, dijital banka yetkinlikleri ve tüm müşterilere eşit avantajlar sunmanın yardımıyla kısa sürede kullanıcıların beğenisini ve güvenini kazanarak hızla büyüyen Hayat Finans, kuruluşunun ikinci yılı içinde bir milyon kullanıcıya ulaştı.

Hayat Finans, fiziksel şubelere ihtiyaç duymadan, tüm bankacılık işlemlerini "Hayat Finans Mobil" uygulaması ve internet bankacılığı üzerinden erişilebilir hale getiriyor.

Bireysel, ticari, KOBİ, yatırım ve özel bankacılık, hazine işlemleri gibi geniş bir hizmet yelpazesi sunan banka, gelecekte kullanıcı deneyimini daha da kişiselleştirmek için yapay zeka destekli öneri motorları ve veriye dayalı çözümler geliştirmeyi planlıyor. Finansal kapsayıcılığı artırmayı önceliklendiren banka, özellikle gençler, finansal sisteme yeni katılanlar ve dijital kanal kullanıcıları için erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

Bankanın 5 yıllık hedefleri arasında, dijital katılım bankacılığı segmentinde bireysel kullanıcı adedi ve dijital kanal kullanımında liderliğe yükselmek yer alıyor. Hayat Finans, 5 yıl içinde fintek iştiraki Hayat Pay ile 10 milyon kullanıcıya erişmeyi amaçlıyor. Yatırım, sigorta, dijital cüzdan ve açık bankacılık gibi alanlarda ürün yelpazesini genişleten banka, her bireyin finansal yolculuğuna eşlik etmek istiyor.

KOBİ'lerin ihtiyaçlarına pratik ve düşük maliyetli çözümler

Hayat Finans, KOBİ'lerin sürdürülebilir büyüme yolculuğunda güvenilir bir danışman olmak için de adımlar atıyor. Bu vizyon doğrultusunda dijital hesap açılışı, evraksız finansman tahsisi ve dijital finansman kullandırmanın yanı sıra dijital teminat mektubu, Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS), "Business Kart" gibi çözümlerle KOBİ'lerin ihtiyaçlarına hızlı, pratik ve düşük maliyetli çözümler sunuyor.

Tüzel bankacılık ürünlerini peyderpey dijitalleştiren Hayat Finans, sektördeki en kapsayıcı ve erişilebilir tüzel ürün setine sahip olma vizyonuyla hareket ediyor. Bu doğrultuda, hem küçük ölçekli işletmelerin hem de büyük kurumsal yapıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uçtan uca dijitalleştirilen, kullanıcı dostu ve yenilikçi çözümler geliştiriyor.

"Çevik ve yenilikçi bir yapıya sahibiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayat Finans Genel Müdürü Galip Karagöz, ikinci yıllarında 1 milyon kullanıcıya ulaşmanın, Hayat Finans'ın kullanıcı odaklı vizyonunun ve uygulamalarının güçlü bir karşılık bulduğunu gösterdiğini belirtti.

Dijital bir banka olarak, geleneksel bankacılığın kısıtlamalarından uzak, çevik ve yenilikçi bir yapıya sahip olduklarını aktaran Karagöz, bu avantajın, kullanıcı ihtiyaçlarına hızla yanıt veren, yapay zekayı ve teknolojiyi merkeze alan, operasyonel verimliliği maksimize eden bir hizmet modeli geliştirmeyi sağladığına değindi.

Her bir kullanıcıya daha kişiselleştirilmiş, hızlı ve maliyet etkin çözümler sunabildiklerini vurgulayan Karagöz, şunları kaydetti:

"Tamamen dijital bir banka olarak, süreci dijitalleştirmekle kalmadık, bankacılığı dijitalin doğasına göre yeniden tasarladık. Hiçbir şubeye ihtiyaç duymadan, tüm bireysel ürünlerimizi birkaç adımda erişilebilir hale getirdik. Katılım bankacılığı prensipleriyle faaliyet gösteren bir dijital banka olarak, bu alanda Türkiye'de bir ilki temsil ediyoruz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hayat Finans 1 Milyon Kullanıcıya Ulaştı - Son Dakika

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