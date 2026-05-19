HAYAT Finans'ın İlk Çeyrek Başarısı

HAYAT Finans, yılın ilk çeyreğinde toplam aktiflerini 33,6 milyar liraya yükseltti ve bu dönemi 35 milyon lira net kar ile tamamladığını duyurdu.

Bankanın toplam aktifleri 2025 yıl sonuna göre yüzde 33 artışla 33,6 milyar liraya, toplam kredileri yüzde 39 büyümeyle 19,2 milyar liraya toplanan fonları ise yüzde 34 yükselişle 25,3 milyar liraya ulaştığını belirtti. Bu dönemde Hayat Finans'ın özkaynakları 5,9 milyar liraya yükseldiğini aktardı. Böylece bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 32,5 ve net karı ise 35 milyon lira olarak gerçekleştiğini belirtti.

Banka yılın geri kalanında bireyler ve işletmeler için erişilebilir, hızlı ve kullanıcı odaklı çözümler geliştirmeye, yapay zeka teknolojileri ve fintek entegrasyonlarıyla desteklenen dijital bankacılık modelini daha da güçlendirmeye devam edeceğini duyurdu.