Hayvanlarda sıcaklık stresini etkin bir şekilde yönetmek mümkün - Son Dakika
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Hayvanlarda sıcaklık stresini etkin bir şekilde yönetmek mümkün

16.06.2022 10:35
Hayvanlarda sıcaklık stresini etkin bir şekilde yönetmek mümkün

Trouw Nutrition'ın hayata geçirdiği Maxcare Celcius, dengeli içeriği sayesinde sıcaklık stresinin hayvanlar üzerinde neden olabileceği olumsuz etkileri ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

Trouw Nutrition'ın hayata geçirdiği Maxcare Celcius, dengeli içeriği sayesinde sıcaklık stresinin hayvanlar üzerinde neden olabileceği olumsuz etkileri ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

Trouw Nutrition'dan yapılan açıklamaya göre, çiftlik hayvanlarının sağlığını ve verimliliğini etkileyen birçok değişken bulunuyor. Bunlardan biri olan iklim değişikliği, tüm dünyada hayvan sağlığını ve performansını etkileyen küresel bir sorun haline geliyor. Yaz aylarında hayvanlar üzerinde olumsuz etkileri bulunan sıcaklık stresini azaltmak için önleyici stratejiler gün geçtikçe daha fazla önem kazanıyor. Bu noktada doğru ve dengeli hayvan besleme yöntemleri öne çıkıyor.

Dünyanın hayvan besleme uzmanı Trouw Nutrition, 100 yıllık global tecrübesi ve çiftlikten sofraya bakış açısıyla hayata geçirdiği Maxcare Celcius ile hayvanların sıcaklık stresiyle mücadele edebilmelerine katkı sağlıyor. Sıcaklık stresinin süt ve besi sığırları üzerindeki etkisini azaltma hedefiyle geliştirilen Maxcare Celcius; korunmuş aminoasitler, rumen düzenleyiciler ve yavaş salınım özelliğine sahip doğal tampon maddeler ile yem tüketimini teşvik eden özel katkıları içeriyor.

???????Bağışıklık sistemini güçlendiren Maxcare Celcius; oksidatif stresi ortadan kaldırıyor. Sıcaklık stresinin neden olacağı verim ve performans kayıplarını azaltan ürün; kullanım kolaylığı ile de ön plana çıkıyor. Hayvanların sıcaklık stresi nedeniyle yaşayabileceği problemlerin önüne geçilmesine yardımcı olan Maxcare Celsius ile hayvanların verimliliği, çiftliklerin kazancı artıyor.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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