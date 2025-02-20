Hazine Alacakları 27,6 Milyar Lira

Ekonomi

Hazine alacakları, ocak sonu itibarıyla 27,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, ocak sonu itibarıyla 27,6 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı, 10,1 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 183 milyon lira tahsil edildi.