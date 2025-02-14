Hazine Haftaya 3 Tahvil İhalesi Yapacak

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya 3 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 17 Şubat'taki ihalede, 4 yıl (1386 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

18 Şubat'ta yapılacak iki ihalede de 3 yıl (1029 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli ve 5 yıl (1666 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.