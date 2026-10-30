Hazine, KİT ve özelleştirme kapsamında 106 bin 817 kişinin çalıştığını bildirdi - Son Dakika
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Hazine, KİT ve özelleştirme kapsamında 106 bin 817 kişinin çalıştığını bildirdi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 106 bin 817 kişinin çalıştığını açıkladı. Çalışanların 106 bin 672'si Hazine portföyünde, 145'i özelleştirme portföyünde istihdam ediliyor.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 106 bin 817 kişi görev yapıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin, KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 106 bin 817 kişi çalışıyor ve bunların 106 bin 672'si Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 145'i ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 279'u memur, 44 bin 312'si sözleşmeli, 43 bin 690'u kapsam içi işçi, 3 bin 932'si kapsam dışı işçi, 10 bin 604'ü ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.

Kaynak: AA
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