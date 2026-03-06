Hazine Şubat'ta 92 Milyar Lira Açık Verdi - Son Dakika
Hazine Şubat'ta 92 Milyar Lira Açık Verdi

06.03.2026 18:14
Şubat ayı Hazine nakit dengesi 92 milyar 420 milyon lira açık verirken, nakit gelirleri 1.4 trilyon lira.

Hazine nakit dengesi, geçen ay 92 milyar 420 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 1 trilyon 386 milyar 901 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 479 milyar 334 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 1 trilyon 295 milyar 988 milyon lira, faiz ödemeleri ise 183 milyar 347 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 90 milyar 914 milyon lira fazla verdi.

Şubat ayında nakit dengesinde, 92 milyar 420 milyon liralık açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan azalış 16 milyar 144 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabında da 48 milyar 172 milyon lira azalış görüldü.

