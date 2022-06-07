Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, " Enflasyondaki fiyat artışlarıyla mücadelemiz devam ediyor" - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, " Enflasyondaki fiyat artışlarıyla mücadelemiz devam ediyor"

07.06.2022 00:57
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, " Enflasyondaki fiyat artışlarıyla mücadelemiz devam ediyor"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Sancaktepe'de AK Parti İstanbul İl Başkanlığı koordinasyonunda "Ekonomi Buluşmaları" programına katıldı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Sancaktepe'de AK Parti İstanbul İl Başkanlığı koordinasyonunda "Ekonomi Buluşmaları" programına katıldı. Programda konuşan Bakan Yardımcısı Gürcan, " Enflasyon sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın bir sorunu olarak bugün karşımıza çıkmaktadır. Önümüzdeki süreçte bu enflasyondaki fiyat artışlarıyla olan mücadelemiz atacağımız adımlarla en az seviyeye gidileceğine inanıyoruz. Bununla ilgili çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı koordinasyonunda "Ekonomi Buluşmaları" programı Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları Gıyaseddin Gergin ve Malik Ejder Batur, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, çok sayıda sanayici ve iş insanı katıldı.

"Türkiye son dönemde ihracat performansı açısından olumlu bir şekilde seyir gösteriyor"

Programda konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "2020'nin ilk çeyreğinden bu yana yüzde 11.5'lil işsizlik oranına düştü. Salgında işsizlik oranımız yüzde14.1 oranına kadar çıkmıştır. Türkiye bu süreci gayet olumlu olarak atlatıyor. Hem işsizliği çözerek hem ihracatı çoğaltarak, üretimi de aynı şekilde kapasitesini arttırarak yoluna devam ediyor. Türkiye son dönemde ihracat performansı açısından da olumlu bir şekilde seyir gösteriyor. 2021 yılında uzun dönemli trendin oldukça üzerinde artış gösterdik. 2020 yılı Mayıs ayında 165.7 milyar dolar yıllıklandırılmış ihracatımız bu ay itibariyle 2022 Mayıs ayı geçici dış ticaret verilerine göre 242. 6 milyar dolarla rekor seviyeye geldi. Türkiye turizm bölgesinde daha iyi bir performans göstermekte ve seyahat gelirlerinde dünyandan aldığı payını gün geçtikçe arttırmaktadır. Özellikle bu sene de turizm gelirlerimizde artışı olması bekliyoruz. Rusya ve Ukrayna dışındaki ülkelerden oldukça yüksek düzeyli ziyaretçi girişim bekliyoruz" dedi.

"Enflasyon sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın bir sorunu olarak bugün karşımıza çıkmaktadır"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan Dünyada ve Türkiye'de ki enflasyon artışına da değindi Gürcan, "Dünyada da enflasyon hızlı bir şekilde artmakta. Gıda fiyatlarındaki artış, artış, petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artış sebebiyle küresel gelişmelere paralel alarak enflasyon ülkemizde de artış eğilimi kaybetmiştir. Bu noktada son dönemde küresel fiyatları tedarik zincirindeki sıkıntılar, döviz kuru gelişmeleri ve fiyatlanma davranıştaki etkisiyle artış kaybının enflasyonu kalıcı olarak düşürme noktasında kararlı olduğumuzdan ifade etmek istiyorum. Özelikle Avrupa'da, Amerika'da ve Birleşik Krallık'ta, İngiltere'de de enflasyon ciddi seyirlerde yukarıda seyretmekte. Özellikle Avrupa bölgesi gibi 8.1'lik yine Birleşik Krallıkta 9'luk oranı yine Amerika'daki 9'luk oran bu oranlar, dünya tarihinde belki ilk defa görülen rakamlar uzun yıllardan beri son 40 yıldır en yüksek rakamları Avrupa ve Amerika'da da görmekteyiz. Enflasyon sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın bir sorunu olarak bugün karşımıza çıkmaktadır. Bu mücadelede Türkiye'de gayet olumlu adımlar atarak en iyi noktaya getirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte bu enflasyondaki fiyat artışlarıyla olan mücadelemiz atacağımız adımlarla en az seviyeye gidileceğini inanıyoruz. ve bununla ilgili çalışmalara devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan: Enflasyonu kalıcı olarak düşürmekte kararlıyız Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan: Enflasyonu kalıcı olarak düşürmekte kararlıyız
Kaynak: İHA

Mahmut Gürcan, İstanbul, Ekonomi, Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ' Enflasyondaki fiyat artışlarıyla mücadelemiz devam ediyor' - Son Dakika

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