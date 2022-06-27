Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

27.06.2022 18:30
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye'nin şu anda G20 ülkeleri içerisinde en fazla büyüyen üçüncü ülke konumunda olduğunu bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye'nin şu anda G20 ülkeleri içerisinde en fazla büyüyen üçüncü ülke konumunda olduğunu bildirdi.

Gürcan, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret ettikten sonra Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) toplantı salonunda düzenlenen "Afyonkarahisar İş Dünyası Buluşması" programında sunum yaptı.

Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde elde edilen verilere göre 7,3'lük büyüme kaydettiğini aktaran Gürcan, "Türkiye şu anda G20 ülkeleri içerisinde en fazla büyüyen üçüncü ülke konumunda, büyümesini devam ettiriyor. Türkiye'nin pozitif bir büyümesi oldu. Özellikle ihracat ve iç talebinde bunu destekledi ve eşit oranda destekledi. 3,9'luk bir iç talep ve 3,5'lik bir ihracat da bu büyümenin dengeli şekilde sürdürdüğünü gösteriyor." diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ihracata etkisinin sınırlı olmasını beklediklerine değinen Gürcan, ihracatın aynı şekilde devam edeceğini, kayıpların da telafi edilebileceğini söyledi.

"Bu yaz inşallah 45 milyon kişi bekliyoruz"

Gürcan, Türkiye'nin, dünyadaki turizm pastasından aldığı payı da her geçen gün artırdığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki günlerde Araplarla olan ilişkilerimiz, özellikle Suudi Arabistan'ın ziyaret yasağının kaldırılması, yine Birleşik Arap Emirlikleriyle olan ilişkilerimizin güçlenerek devam etmesiyle, oradan gelecek turist sayımızda ciddi artışlar bekliyoruz. Bu toparlanmayla 2021'de yaklaşık 24,5 milyar dolar olan turizm gelirimizin 2022'de 35 milyar dolar seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Bu yıl inşallah salgın öncesi günlere dönmeyi gerçekleştireceğiz. Bu yaz yaklaşık 45 milyon kişiyi bekliyoruz."

Toplantıda konuşan Vali Yiğitbaşı da Afyonkarahisar'ın ihracat, üretim, sanayisi ve termal turizmiyle hem bölgede hem de ülke genelinde dikkati çeken bir şehir olduğunu belirterek, kentin turizm ve sanayi potansiyelini anlattı.

Konuşmaların ardından aynı salonda basına kapalı, Yumurta Üreticileri Toplantısı yapıldı.

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Kaynak: AA

Mahmut Gürcan, Karahisar, Türkiye, Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

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